NEC Nimega - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el quinto amistoso de pretemporada

Los de Luis García Plaza afrontan una nueva prueba de mayor nivel ante un rival más rodado y que viene de firmar una temporada histórica. El técnico madrileño recupera algunas piezas y dispone ya de Julio Díaz, pero sigue contando con muchos canteranos a la espera de más fichajes

El Sevilla FC aterrizó este pasado jueves en Países Bajos, concretamente en la localidad de Garderen, donde ya desarrolla un 'stage' de pretemporada que se prolongará hasta el próximo 7 de agosto. Y sin tiempo que perder, este mismo viernes afrontará su quinto amistoso de la pretemporada. Un paso más en su preparación con la prueba más exigente hasta la fecha. No en vano, tendrá enfrente a un NEC Nimega que viene de firmar la mejor temporada de su historia y además se encuentra mucho más rodado.

Así ha sido la pretemporada del Sevilla FC

Los de Luis García Plaza, que sigue esperando delanteros, mejoraron en su último compromiso ante el Ceuta gracias a los goles de Peque y Miguel Sierra (2-1). Fue su segunda victoria veraniega tras la del estreno ante el Juventud Torremolinos (1-0), en la que solo logró ver portería de penalti por medio del ex canterano del Granada. Entre medias, se quedó sin marcar en la derrota ante el KS Cracovia y el empate a cero frente al Córdoba, resuelto desde el punto de penalti a favor de los nervionenses.

El NEC Nimega, a las puertas de una cita histórica

Ahora llega el momento de medirse a un NEC Nimega que la próxima semana debutará ya en la Eredivisie ante el Telstar. Aunque el plato fuerte llegará unos días después, con la visita al Olympiacos de José Luis Mendilibar en la ida de la penúltima ronda previa de la Champions. Una cita que ha sido posible gracias a la tercera plaza firmada el pasado curso en el campeonato neerlandés, la mejor en sus 126 años de vida, a lo que se sumó el subcampeonato de Copa tras caer en la final ante el AZ Alkmaar.

De este modo, el equipo dirigido por Dick Schreuder regresa a Europa 18 años después, representando una importante piedra de toque para un Sevilla FC que se ha desplazado con 28 jugadores, muchos de ellos canteranos aún, a la espera de que los mundialistas Rubén Vargas y Djibril Sow se incorporen el próximo domingo, día en el que tendrá lugar un nuevo amistoso ante el FC Utrecht a las 14:30 horas. Tras ello, el cierre a la pretemporada llegará el sábado 8 de agosto frente al Bayer Levekjusen en el BayArena de la ciudad alemana, regresando a la capital hispalense tras el choque para preparar en ella el debut en LaLiga ante el Rayo Vallecano (el sábado 15 a las 21:30 horas).

Altas y bajas en el Sevilla FC

Con 13 futbolistas del primer plantel nómina, incluido el recién llegado Julio Díaz, puede ser también el momento para ver en acción al recuperado Andrés Castrín, que ya ha completado las últimas sesiones con el grupo tras superar una pubalgia, e incluso Juanlu, cuyo futuro sigue en el aire tras la aparición de la Roma como nuevo pretendiente. Por contra, sigue siendo baja Marcao, que no ha viajado para recuperarse de su lesión, al igual que los descartados Joan Jordán, Gattoni, Fábio Cardoso, Rafa Mir y Pedrosa, a los que se suma Ejuke, empujado a aceptare alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa. Sí se encuentra con sus compañeros Alfon, que no será de la partida en cualquier caso, pues sigue un proceso de rehabilitación de la rotura fibrilar en el cuádriceps derecho con la que arrancó la pretemporada.

¿Dónde ver por TV el NEC Nimega - Sevilla FC?

El partido amistoso que disputan el NEC Nimega y el Sevilla FC este viernes 31 de julio dará comienzo a las 19:00 horas en el Goffertstadion de Nimega, con capacidad para 12.500 espectadores, si bien las obras que lleva a cabo para adaptar el recinto a las exigencias de la UEFA provocarán que ese aforo se vea reducido de cara al choque de esta tarde. El mismo se podrá ver en directo por Sevilla FC+, plataforma oficial del club disponible en su versión web y también en su app para dispositivos móviles y tabletas

¿Cómo seguir online el NEC Nimega - Sevilla FC?

También se podrá seguir el choque en directo a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales de ambos clubes habrá información actualizada al instante de este encuentro amistoso.