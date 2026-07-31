Gattoni descarta ofertas y se aferra a su último año de contrato con el Sevilla

El zaguero argentino, con pasaporte italiano, ha dicho 'no' a varios clubes del fútbol mexicano, donde ha sido vinculado con Querétaro, Mazatlán y Necaxa, la MLS y algún Segunda español que ha preguntado por él; no le convencían y, por el momento, se aferra a su último año de contrato en el Sevilla FC

El Sevilla FC 26/27 ha iniciado su pretemporada por Países Bajos y Alemania de la mano de Luis García Plaza, configurando el técnico nervionense una expedición que alcanzará los 30 integrantes con la incorporación de los mundialistas Djibril Sow y Rubén Vargas. Una expedición en la que se ha sumado el último refuerzo blanquirrojo, Julio Díaz, a la espera de que el director deportivo José Ignacio Navarro cierre nuevas y necesarias incorporaciones.

Una pretemporada en la que no estarán Marcao, que se queda en casa para seguir un plan específico, ni Ejuke, con cartel de descarte, como los apartados Joan Jordán, Adriá Pedrosa, Fabio Cardoso y Gattoni, a la espera de acabar de resolver sus situaciones particulares, como ya ha hecho Rafa Mir, quien tiene prácticamente cerrada su salida a Grecia.

Fede Gattoni, en Sevilla trabajando al margen

En lo que respecta al argentino Fede Gattoni, quien firmó por el Sevilla FC en el verano de 2023 procedente de San Lorenzo y a lo largo de estos tres años no ha sido capaz de hacerse con un sitio en Nervión, encarrilando cesiones y periodos de inactividad como sevillista, más de lo mismo. Con contrato hasta 2027, el argentino con pasaporte italiano afronta su último año de contrato con la clara intención de hacer valer sus derechos, como ya hiciera el pasado enero, cuando volvió de River Plate en el mercado invernal y confió en tratar de convencer a su compatriota Matías Almeyda, quien acabó aceptándolo más por una decisión numérica que por otra cosa.

Atrás quedan ya un lejano préstamo al Anderlecht en enero de 2024 en el que apenas gozó de continuidad y un movimiento hacia River Plate que parecía una gran oportunidad de reflotar su carrera. Una cesión con opción de compra fijada en torno a los 3-3'5 millones de dólares que, sin embargo, nunca se concretó.

El dato resultó demoledor. En año y medio vistiendo la banda roja de River, Gattoni apenas sumó siete encuentros, con su última aparición reseñable en marzo del pasado año, en un partido de Copa Argentina. El cambio de entrenador, con el regreso de Marcelo Gallardo al banquillo millonario, terminó de sepultar sus opciones. El propio Gallardo, de hecho, comunicó personalmente al defensor que no contaba con él para la temporada 2026, y su continuidad en el club se prolongó más por motivos económicos que por cuestiones deportivas. Y es que River quiso evitar la penalización contractual por cortar el préstamo antes de tiempo.

Con el préstamo finiquitado, Gattoni regresó a las órdenes sevillistas el 1 de enero de 2026. Su reaparición en Nervión resultó casi anecdótica: apenas nueve minutos disputados frente al Alavés en toda la primera mitad de 2026, alternando entre el banquillo y directamente la ausencia de las convocatorias. Un panorama que confirma lo que ya se sabía, que el central no entra en los planes del Sevilla FC, y que aplaza el problema hasta el actual verano.

El fútbol mexicano, la MLS y LaLiga Hypermotion piensan en Gattoni

Apartado junto al grupo de futbolistas que no cuentan para García Plaza, la intención del Sevilla FC pasa por encontrarle una salida en este mercado de pases. Algo en lo que, sin embargo, no está ayudando en demasía el zaguero argentino. Tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, las propuestas que están llegando hacia Nervión por sus servicios no acaban de contentar a Federico Gattoni, quien se ha permitido ya el lujo de rechazar varias ofertas.

Tal y como confirman a la redacción de este diario desde el entorno del jugador, varios han sido los equipos de México que han preguntado por él, siendo vinculado en las últimas fechas con Querétaro, Mazatlán y Necaxa. Equipos, en cualquier caso, a los que Gattoni ha dicho 'no'. También ha recibido intereses de la MLS y de la Segunda división española. Su deseo, sin embargo, es seguir en España, pero en Primera, por lo que el argentino ha preferido seguir esperando a que avance el mercado. Entiende que ahora, con el Mundial ya finalizado, se acelerará y desbloqueará.

Mientras tanto, el defensor argentino sigue ejercitándose al margen en las instalaciones de la ciudad deportiva sevillista, una vez que haya finalizado sus vacaciones. En su último año de contrato, no es descartable tampoco por parte del club acabar rescindiendo al jugador de manera unilateral; un extremo al que en Nervión prefieren esperar. Para Gattoni, lógicamente, sería el escenario ideal, cobrando su último año como sevillista y quedando liberado para negociar como agente libre.