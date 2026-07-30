El Sevilla viaja a Garderen con Julio Díaz, sin Marcao ni Ejuke y a la espera de varios refuerzos

Luis García Plaza, que recupera a Juanlu y a Castrín, ha confeccionado una convocatoria con 28+2 futbolistas de los que más de la mitad tienen ficha del filial o del juvenil. A la espera de más fichajes, en los Países Bajos el grupo se elevará a 30 miembros con la llegada de Djibril Sow y Rubén Vargas, que vuelven con varias ofertas sobre sus mesas

El Sevilla FC pisa el acelerador para la recta final de una pretemporada a la que la plantilla nervionense llega aún muy necesitada de refuerzos. A la espera de que José Ignacio Navarro le llame con buenas noticias, Luis García Plaza ha anunciado una lista con 28+2 futbolistas convocados para la concentración de 10 días que llevará a cabo en los Países Bajos y en Alemania. Allí también esperará con los brazos abiertos a los dos mundialistas y, mientras, sigue viéndose obligado a recurrir a los canteranos a sólo tres semanas para el inicio de LaLiga.

Julio Díaz, Juanlu y Andrés Castrín son las principales novedades de la lista

Al menos, recupera a Juanlu Sánchez tras dos semanas de lesión y el domingo llegarán a tierras neerlandesas dos 'refuerzos' más: los mundialistas Djibril Sow y Rubén Vargas. Eso sí, los dos suizos vuelven para entrenarse... y para estudiar con el club varias opciones para ser traspasados. Además, la lista del Sevilla FC tiene también como novedad el estreno de Julio Díaz y sirve para consumar el regreso de Andrés Castrín, inédito en lo que va de pretemporada por una pubalgia.

Alfon viaja con el grupo, pero Marcao se queda en Sevilla y Ejuke se confirma como descarte

También se desplaza Alfon González, a pesar de estar lesionado. En cambio, la convocatoria también reafirma la eterna baja de Marcao Teixeira, que se queda en tierra para seguir un plan específico, la condición de descarte de Chidera Ejuke.

El extremo nigeriano se queda en la capital andaluza a la espera de encontrar una salida en este mercado estival. En la misma situación siguen Joan Jordán, Adrià Pedrosa, Fábio Cardoso, Fede Gattoni y Rafa Mir; este último con su marcha prácticamente cerrada.

Diez días de concentración en Garderen: tres partidos y trabajo diario sin descanso hasta el 9 de agosto

La plantilla blanquirroja se ha ejercitado en la mañana de este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y esta misma tarde toma un vuelo hacia los Países Bajos. Allí levantará su cuartel general en el complejo de Garderen, donde trabajará de manera intensa hasta el próximo 7 de agosto.

Ese día, la expedición del Sevilla FC se desplazará hasta la vecina Alemania para jugar el día 8 contra el Bayer 04 en Leverkusen y hasta el domingo 9-A no gozará de un día de descanso. Entre medias se medirá también al NEC Nimega, mañana viernes a las 19:00 horas, y al FC Utrecht, el día 2 a las 14:30 horas.

La lista de convocados del Sevilla FC para la concentración de pretemporada en Garderen: Viajan 28+2

En la lista con los 28 jugadores convocados por Luis García Plaza para este 'stage' sólo hay 13 jugadores con ficha del primer equipo: Odysseas Vlachodimos, José Ángel Carmona, Kike Salas, Lucien Agoumé, Isaac Romero, Peque Fernández, Arouna Sangante, Juan Iglesias, Juanlu Sánchez, Gabriel Suazo, Jon Guridi, Alfon González y Julio Díaz. El domingo, Djibril Sow y Rubén Vargas elevarán la lista a 30 expedicionarios.

A la espera de fichajes, el grupo lo completan un total de 15 futbolistas canteranos, la mayoría con dorsal del Sevilla Atlético -con más o menos presencia en el primer equipo- y algunos del Juvenil A nervionense: Manuel Ángel Castillo, Nico Guillén, Manu Bueno, Jesús Cruz, Miguel Sierra, Alberto Flores, Andres Castrín, Rafa Romero, Iker Muñoz, Mario Díaz, Joaquín Martínez 'Oso', Ibra Sow, Jesuly Acuña, Edu Altozano y Jorge Moreno.