Italia aprieta por Juanlu con la irrupción de un pretendiente de prestigio que alimenta las esperanzas del Sevilla

La Roma se suma al interés que despierta el carrilero en la Serie A y lo tiene en agenda como la opción más asequible económicamente de las tres que baraja

Vendido Akor Adams, Juanlu Sánchez permanece como uno de los futbolistas más vendibles de la plantilla del Sevilla a pesar de su irregular campaña pasada y en Nervión mantienen la esperanza de un traspaso multimillonario en el presente mercado.

Expectativas alimentadas por los continuos cantos de sirenas llegados desde Italia, donde el de Montequinto cuenta con mucho cartel y aparece en la agenda de diversos clubes importantes.

Hace un año, el Nápoles rondó su fichaje con una oferta y múltiples rumores, y en esta ventana ya se le ha relacionado hasta con cuatro entidades transalpinas. No en vano, los partenopeos permanecen pendientes, mientras que la Fiorentina ha preguntado por las condiciones y el Atalanta se ha posicionado como un posible destino, hasta el punto de que en Italia llegaron a afirmar que pretende ofrecer 15 millones de euros.

La Roma suma a los pretendientes italianos por Juanlu

A estos tres pretendientes se ha sumado un prestigioso destino con la aparición de la Roma como otro candidato para hacerse con sus servicios, con el matiz, eso sí, de que no se trata de la primera opción de los capitalinos para el carril diestro.

De este modo, el periodista Alfredo Pedullà, de Sportitalia, afirma que el futbolista sevillista es el tercero en la lista de Tony D'Amico para el carril diestro por si fallan los dos objetivos principales.

Givairo Read y Fresneda, por delante de Juanlu

En este sentido, el preferido de los romanistas es Givairo Read del Feyenoord y ya ha presentado una oferta que alcanza los 25 millones después de que el club neerlandés haya rechazado dos propuestas del Nottingham Forest, principal competencia de la Roma.

El plan B es Iván Fresneda, del Sporting Clube, tasado por Transfermarkt en 15 millones, mientras que Juanlu se erige en una vía alternativa si falla las anteriores y que resultaría la más económica para las arcas de la Roma.

Con una tasación de 10 millones de euros, el Sevilla pide alrededor de 15 kilos para dejar salir a su canterano, cuya venta supondría una plusvalía íntegra al haberse formado en los escalafones inferiores y un impulso a la economía nervionense.

Juanlu, recuperado de su lesión en buen momento

Esta información procedente de la capital italiana coincide con la vuelta a trabajo del polivalente carrilero, pues hoy se entrenó con el resto del grupo antes de partir hacia Países Bajos para el 'stage'. Juanlu ha dejado atrás una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo que lo ha mantenido en el dique seco la mayor parte de la pretemporada y le ha impedido mostrarse en los partidos preparatorios.

Hoy se ha entrenado al mismo nivel que resto, ha entrado en la lista para la concentración y podría disponer de minutos mañana contra el NEC Nimega.