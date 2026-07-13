Nuevos movimientos para fichar a Juanlu

El canterano es uno de los candidatos a salir del Sevilla FC durante este mercado de fichajes de verano debido a que su traspaso generaría todo plusvalía en el club de Nervión. Ya pudo salir al Nápoles hace un año y en Italia sigue gustando el sevillano ya que el Atalanta está dispuesto a pagar una cantidad importante para hacerse con sus servicios futbolísticos

El Sevilla FC está totalmente enfocado en la Operación Salida, teniendo varias negociaciones para traspasar a futbolistas de su plantilla. Los casos que están cerca de terminarse son los de Akor Adams al Venezia y el de Tanguy Nianzou al Lille. No son los únicos ya que también es posible el traspaso de Oso a la Fiorentina, sumándose en las últimas horas la opción de que Juanlu haga las maletas rumbo a Italia, ya que la Atalanta está dispuesta a pagar una buena cantidad de dinero por el canterano sevillista.

Juanlu Sánchez ya pudo marcharse a la Serie A de Italia durante el pasado mercado de fichajes de verano ya que el Nápoles intentó su fichaje, pero las negociaciones nunca llegaron a buen puerto porque el club partenopeo no llegó a las cifras que exigía el Sevilla FC por el polivalente futbolista. Ahora, cuando el Sevilla FC está vendiendo a todo futbolista de su plantilla que tiene cartel, emerge la opción de la Atalanta debido a que Juanlu Sánchez es muy del gusto de Cristiano Guintoli, director deportivo del equipo italiano, y de Maurizio Sarri, entrenador de la Atalanta, según informa el compañero Matteo Moretto.

La Atalanta está dispuesto a pagar 15 millones de euros por Juanlu Sánchez

La Atalanta está estudiando la opción de fichar a Juanlu Sánchez a sabiendas de que el Sevilla FC no tiene intención de regalar a su canterano al que desea sacarle el máximo dinero posible ya que toda cantidad de dinero sería plusvalía y generaría espacio para el límite salarial que impone LaLiga.

Es por ello que la Atalanta está dispuesta a presentar una oferta que llegaría hasta los 15 millones de euros. Cifras que satisfaría las exigencias económicas de un Sevilla FC que sabe que es una cantidad importante por un Juanlu Sánchez, de 22 años, que viene de hacer una temporada deficiente en el club de Nervión ya que en 32 partidos y 1.994 minutos en LaLiga no marcó y sólo dio 3 asistencias.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2029, el Sevilla FC ya exigió esos 15 millones de euros aproximadamente al Nápoles durante la pasada ventana de transferencias de verano, pero las conversaciones nunca llegaron a buen puerto a pesar de que el de Montequinto estaba abierto a hacer las maletas.

Por el momento, no ha llegado oferta alguna de la Atalanta a las oficinas del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por Juanlu, estando por tanto el Sevilla FC a la espera de acontecimientos para ver si cristaliza una propuesta en firme por uno de sus últimos canteranos más prometedores, pero que se ha quedado estancado en las últimas temporadas.

El Sevilla FC actualmente no descarta el traspaso de ningún futbolista de su primera plantilla debido a los problemas económicos por los que atraviesa la entidad de Nervión. A ello se le añade sus dificultades con el límite salarial que le impone LaLiga, el cual sobrepasa, lo que le obliga a vender para poder inscribir a los fichajes que ha realizado hasta el momento (Vlachodimos, Sangante, Juan Iglesias y Guridi).