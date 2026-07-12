MotoGP 2026 GP de Alemania | Sigue en directo la carrera con Marc Márquez y Jorge Martín en el circuito de Sachsenring en vivo y online

Marc Márquez y Álex Márquez terminaron primero y segundo, respectivamente, en la carrera sprint del sábado. Ahora, son los principales candidatos a coronarse en Sachsenring, el circuito fetiche del nonacampeón del mundo, con permiso de Jorge Martín, Di Giannantonio y compañía

¡Buenas tardes! Ya estamos aquí dispuestos a narraros lo que acontece en este Gran Premio de Alemania. El circuito favorito de Marc Márquez, donde el ilerdense ya ha dado su primer golpe en la mesa y donde tiene muchas opciones de seguir escalando este domingo en la tabla.

Un certamen en el que no estará Marco Bezzecchi. El italiano y segundo clasificado en el Mundial se lesionó en la 'Qualy' de ayer sábado y se ha marchado de tierras germanas sin sumar. Sin duda, una oportunidad inmejorable para que su compañero Jorge Martín amplíe su ventaja como líder. Eso sí, si lo hace será con el permiso de Di Giannantonio y Ai Ogura, entre otros.

Pese a su victoria en la carrera corta, Marc Márquez puso en vilo a Ducati ayer. Sin embargo, ha vuelto a liderar la warm up esta mañana.

Menos de 20 minutos para que comience la carrera en Sachsenring, todo preparado ya en el circuito bávaro. Ya se abrió el pitlane y las motos se encuentran ya en la parrilla de salida.

Alex Márquez lucirá una decoración especial : Gresini homenajea la mítica livery con la que Sete Gibernau ganó a Valentino Rossi en Sachsenring en 2003.

Será la primera salida en carrera larga con más espacio en la parrilla, entre pilotos de la misma fila (de 3 a 4 metros) y entre las propias filas (de 9 a 12 metros).

¡Y otro menos! Joan Mir se va al suelo, ya que solo quedan 18. Nuevo cero de Mir, ya van 6 en domingo.

Ahora se le aclara el camino a Marc para ganar la carrera , pero le recortará menos puntos a Raúl Fernández, que va segundo, a Ogura que ahora es tercero y Martín que marcha quinto.

Con estos resultados, Martín sería líder del Mundial, con 18 puntos sobre Marc Márquez y Ai Ogura. Bezzecchi, tercero a 22.

Jorge Martín no debe arriesgar y marcharse líder al parón veraniego. El madrileño no tiene ritmo ahora mismo y ahora tiene un mes Aprilia para dárselo.

Pedro Acosta, que había sido duda para este certamen, está a punto de conseguir un fantástico resultado tras su intervención del síndrome del túnel carpiano hace menos de dos semanas.

Bagnaia ahora quiere dar caza a Jorge Martín. El primer combate lo ha ganado el madrileño, pero el italiano está pegado a su rueda y faltan cinco vueltas.

¡GANA MARC MÁRQUEZ! ¡DOBLETE EN ALEMANIA! Y el catalán sigue con su remontada en el Mundial. Se coloca a 18 puntos del líder, Jorge Martín. Impresionante, hace nada estaba a 102 de Marco Bezzecchi cuando era líder.

Marc Márquez firma un fin de semana perfecto en su circuito preferido. Pole, sprint y carrera larga. Se va con 37 puntos más y su décima corona está mucho más cerca ahora. Lo celebra bailando el catalán.

Ya lleva 12+1 aquí, para igualar las mismas de Agostini en Alemania y las 10 que logró en Imatra en categoría reina.

La nota negativa para la familia de Cervera, la nueva caída de un Álex Márquez que podría haberse reenganchado a la lucha por el título de haber conseguido, al menos, una segunda plaza.

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) quiere hacer doblete en su circuito fetiche. El catalán , por el momento, ya ha sumado su cuarta victoria de 2026 en una carrera 'sprint' al vencer la del Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring, con lo que ha recortado distancias en la clasificación provisional del mundial.

El piloto ilerdense, que cuenta con diecinueve victorias 'sprint', dominó desde la primera hasta la última vuelta de la prueba, por delante de su hermano Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que también mantuvieron esas posiciones a lo largo de toda la carrera.

Ahora, Jorge Martín continúa líder con 197 puntos, por los 186 de Marco Bezzecchi, ausente de la prueba y por tanto sin puntuar, con Fabio di Giannantonio tercero con 184, por los 174 del japonés Ai Ogura, y con Marc Márquez quinto (165 puntos) a 32 puntos del líder, en lugar de los 40 de distancia con los que llegó a Alemania.

Dos novedades en la sprint

Antes de la salida de la carrera 'sprint' de MotoGP ya hubo dos noticias reseñables. La primera de ellas, la más negativa, la lesión del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que se fue por los suelos en la segunda clasificación y se produjo una fractura abierta y con desplazamiento de la clavícula izquierda y que forzó su baja para poder ser intervenido cuanto antes de la misma en Italia.

La segunda noticia era la 'inauguración' de una nueva formación de salida, en la que se iban a ver ampliadas las distancias entre líneas para intentar garantizar una mayor seguridad de los pilotos al apagarse el semáforo rojo.

Así, la distancia entre pilotos en una misma línea pasa de 3 a 4 metros y, entre líneas, se va hasta los doce metros, desde los nueve que existían en la actualidad.

Jorge Martín y Marc Márquez le mandan un mensaje a Bezzecchi

El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), líder de la clasificación provisional del mundial y sexto en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Alemania de MotoGP, fue uno de los pilotos que no tardó en desearle una pronta recuperación a su compañero Marco Bezzecchi, lesionado durante la 'Qualy'."Quiero mandar toda mi fuerza a Marco, porque una mala racha no se la deseas a nadie, y yo sé lo que es estar ahí", recordó un Jorge Martín que, al mismo tiempo, reconoció ante los medios de comunicación en Alemania que será una "ausencia importante" para Aprilia.

Otro de los que no dudó en pronunciarse respecto a la fractura de clavícula que sufrió Bezzecchi fue Marc Márquez. Cuestionado sobre si al italiano le había llegado su karma por lo de Indonesia 2025, el catalán respondió lo siguiente: "He leído la palabra karma desde 2015 y, desde entonces, gané seis campeonatos mundiales. Así que, si esto es karma, bienvenido. El karma no existe y, como saben, todos los pilotos asumimos muchos riesgos. Le deseamos lo mejor a Marco. Ya publiqué en Indonesia que no presionaran a Marco porque estas cosas pasan en las carreras. Y hoy sucedió algo que debemos solucionar para el futuro".

Y es que para el vigente campeón del mundo los organizadores deben mejorar la seguridad de los pilotos mucho más: "Porque, una vez más, Bezzecchi, Fermín Aldeguer en Assen y yo en Indonesia, nos lesionamos al caernos en la grava. Espero una pronta recuperación para Bezzecchi, pero espero que podamos solucionar esto en el futuro".