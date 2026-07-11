Jorge Martín y Marc Márquez ganan en Alemania sin pilotar

El madrileño, salvo hecatombre, mantendrá su liderato una vez termine el certamen germano, mientras el catalán podría dar un paso de gigante este fin de semana en su remontada. Marco Bezzecchi se ha fracturado la clavícula en la 'Qualy' y ha dicho adiós sin poder puntuar siquiera

El Gran Premio de Alemania ha comenzado con sobresalto. En la clasificación para ver cómo se ordenaba la parrilla de salida, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha sufrido una aparatosa caída que ha hecho saltar todas las alarmas del circuito de Sachsenring.

Y una vez finalizada la prueba se han confirmado los peores presagios. El italiano será baja para el resto del certamen, por lo que se marcha de tierras germanas sin puntuar.

El piloto transalpino ha sufrido una fractura en su clavícula izquierda cuando se fue por los suelos durante la segunda clasificación del Gran Premio germano. Así, tras pasar por el centro médico del circuito, se ha visto obligado a renunciar tanto a la sprint como a la carrera dominical.

De hecho, Bezzecchi (186 puntos) tiene previsto regresar lo antes posible a Italia para someterse a la pertinente intervención quirúrgica que le permita iniciar cuanto antes el período de recuperación durante el parón estival, y así estar en condiciones de regresar con ocasión del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, el fin de semana del 9 de agosto.

Su caída, por mucho que duela, deja grandes beneficiados en la tabla, empezando por su compañero y líder actual, Jorge Martín (193), y terminando por todos sus perseguidores: Di Giannantonio (177), Ogura (168) y Marc Márquez (153).

Marc Márquez va a por todas

El piloto catalán quiere aprovechar que las Aprilia no están en su mejor momento para seguir con su remontada particular. Y el primer paso ya lo ha dado al hacerse con la 'pole position': "Ayer cuando le comente al equipo en el box se quedaron un poco sorprendidos. Les dije que me apetecía arriesgar, tenia ganas de tener el récord de las (motos) 1000 en este circuito, por eso he hecho tres ataques al tiempo".

"Era optimista, la verdad, pensaba que podía bajar al 1.18, pero el ultimo sector he ido a asegurar la vuelta, que era buena. Pero tanto Alex como Diggia van muy rápido", ha afirmado en referencia a los dos pilotos que le van a acompañar en la primera fila.

Ahora su objetivo no es otro que el de hacer un doblete en Sachsenring: "Hoy hemos reducido el ataque al tiempo que ayer era muy rápido, y hemos ganado en ritmo de carrera que es lo que buscaba. Ahora tengo que gestionar una cosita para la sprint y a partir de ahí luchar por la victoria. No lo voy a decir, lógicamente, te lo diré el domingo después de la carrera".

Su hermano Álex saldrá segundo y ya sabe que será difícil arrebatarle la victoria: "Como ya dije ayer, esto es lo que tiene coincidir con gente así. Pero eso también le da más valor a los resultados. En este circuito, Marc es capaz de controlar muy bien la vuelta y no cometer errores".

Sachsenring, uno de los circuitos fetiches de Marc Márquez

Marc Márquez ya ha firmado un récord en Alemania. Fue en la tercera salida fue cuando rodó en 1:19.041, treinta milésimas de segundo más rápido que el anterior récord del italiano Fabio di Giannantonio, que el año pasado rodó en 1:19.071.

Pero el ilerdense tiene, además, la posibilidad de igualar otro récord en tierras bávaras, el de igualar al piloto más laureado en este trazado, Giacomo Agostini, quien ganó un total de 13 veces la prueba. El catalán venció de manera ininterrumpida en Sachsenring desde 2013 hasta 2019, ambos inclusive, y tras la grave lesión que sufrió a principios de 2020, no volvió a subirse a lo más alto del podio hasta la pasada temporada, cuando ganó con gran autoridad, más de seis segundos, por delante de su hermano Álex y de su compañero de equipo Bagnaia.

El nueve veces campeón del mundo ha ganado un total de 12 veces en Sachsenring. Lo hizo en 125cc en 2010, en Moto2 en 2011 y 2012, y en MotoGP hasta en 9 ocasiones.