'Españofobia' en MotoGP

La actitud de la empresa dueña de MotoGP y F1 contrasta con el mundo latino con respecto al anglosajón

El principal cabeza visible de Dorna, Carmelo Ezpeleta, lo dejó caer hace dos años: MotoGP podría aplicar el sistema olímpico para limitar el número de pilotos españoles en las diferentes categorías y, especialmente, en la propia MotoGP, donde los pilotos de esta nacionalidad dominan claramente.

La idea parte de los nuevos dueños y lo justifican con los 'trials' americanos de atletismo. O, al menos, tratan de hacerlo. Para ellos, el quinto atleta norteamericano, que no va a los JJ.OO., podría ser finalista en los mismos, pero hay un número límite por país que debe cumplirse a rajatabla.

Esa es su idea o, al menos, la idea que quiere transmitir, que no puede haber muchos pilotos de una o dos nacionalidades, como ocurre en MotoGP, ya que quieren vender el negocio en todo el mundo y lo que necesitan es que las nacionalidades se repartan y los países disfruten de sus referentes.

Si quieres españoles, no cobras

La idea es muy complicada de poner en práctica, pero sí que lo han hecho desde este año con una fórmula alternativa que podría limitar en un futuro la presencia masiva de italianos y españoles en la categoría reina del motociclismo.

Por eso, desde MotoGP se ha diseñado nuevos sistemas de incentivos económicos y financiación para los equipos que apoyen talentos fuera de España e Italia. Eso se ha puesto en práctica desde este año y se está viendo en la Red Bull Rookies Cup, donde corren indonesios, tailandeses, malteses, estadounidenses... y hay más variedad que en MotoGP. Siguen dominando los españoles por ahora, pero el futuro va por ahí. Si quieres españoles o italianos, no cobras.

De hecho, también se ve en pilotos con doble nacionalidad como Iván Alonso, Valentín Perrone o Marco Morelli, que se han decantado por Colombia y Argentina, respectivamente antes que por España. La idea puede ser por afinidad, pero también, en una medida inteligente, para evitar este límite si algún día se pone en marcha.

Claro dominio español pese a las medidas

Actualmente, los españoles ocupan 9 de los 22 puestos asignados como titulares en MotoGP. Y 6 más son italianos. Son un total de 15 de 22 entre los dos y sólo hay un total de 8 países representados.

Nada de esto sería extraño en una empresa norteamericana que mira por encima de todo el negocio si esta misma empresa (Liberty Media Corporation) no fuera también la dueña de la Fórmula 1.

Ahí, el dominio en el paddock no es latino sino anglosajón, concretamente, británico. Y ahí no hay límites. Este año, los ingleses ocupan 5 de los 22 asientos de la Fórmula 1 y, en los últimos años su dominio ha sido continuo. De hecho, lleva dos años creciendo. Pero nadie ha alzado la voz. Nadie se ha planteado poner un límite. Y, seguramente, tampoco se les ocurrirá.