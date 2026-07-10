Mundial 2026 | España - Bélgica: horario y dónde ver en TV el partido de cuartos de final

El combinado de Luis de la Fuente se mide al de Rudi García en el día de hoy en el SoFi Stadium de Los Ángeles por un puesto en las semifinales del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra cada vez más en su fase decisiva. Los cuartos de final ya están aquí y España y Bélgica se jugarán un billete a las semifinales. Los de Luis de la Fuente vienen de superar a Portugal gracias al tanto de Mikel Merino en la segunda parte. Por su parte, el combinado de Rudi García goleó a Estados Unidos para estar en la siguiente ronda de este torneo de selecciones, en el que ya queda menos para el final.

Por su parte, España y Bélgica se han visto las caras en 23 ocasiones, con un balance favorable al combinado de Luis de la Fuente, que suma doce victorias, seis empates y cinco derrotas. Además, la del día de hoy será la tercera vez que las dos selecciones se citen en una fase final del Mundial, tras los cuartos de final de México 1986 y en Italia 19900. En este caso, hay un billete a semifinales en juego en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

España llega lanzada a los cuartos de final del Mundial 2026

España llega a los cuartos de final en un momento de mejor inmejorable. 'La Roja' sigue invicta en cuanto a goles encajados, ya que no ha recibido ni un tanto en los encuentros del Mundial hasta la fecha, dónde se ha visto las caras con Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay, Austria y Portugal. Luis de la Fuente ha seguido confiando en Unai Simón, pese al debate en la portería y los datos le están dando la razón al seleccionador.

Por otro lado, el estado físico de los jugadores de España será vital para alcanzar las semifinales del Mundial 2026. Nico Williams y Víctor Muñoz vienen de no tener minutos ante Portugal, por lo que Luis de la Fuente podría considerar darles entrada durante el choque frente a Bélgica, dependiendo del transcurso del mismo. En cualquier caso, 'La Roja' está a un paso de meterse entre las cuatro mejores selecciones de la Copa del Mundo.

¿A qué hora se juega el partido? España - Bélgica

El horario fijado para el España - Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026 es el siguiente: 21:00 en horario peninsular y 20:00 en Canarias.

Dónde ver el encuentro por TV y online España - Bélgica

El partido que enfrentará a España y Bélgica se ofrecerá abierto y gratis en La 1, DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra. Para seguirlo desde el móvil, las apps de RTVE, DAZN y Movistar Plus+ son las opciones.

España No Iniciado - Bélgica

España - Bélgica: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el España - Bélgica podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el SoFi Stadium desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Luis de la Fuente y el de Rudi García, que viene de vencer a Estados Unidos en cuartos de final.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del España - Bélgica, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el SoFi Stadium. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, Luis de la Fuente y Rudi García, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre españoles y belgas.