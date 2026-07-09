Borja Iglesias explica, desde dentro, la 'maldición' de la selección española en el Mundial

El jugador de España y del Celta de Vigo aclaró que desde fuera parece que "hay una maldición" en relación a las eliminaciones en los mundiales pero que tras analizarlo, apreció que "a veces las cosas caen o no de tu lado"

Borja Iglesias fue una de las buenas noticias de los octavos de final que enfrentaron a España ante Portugal. El jugador de la selección española y del Celta de Vigo no había debutado en el Mundial hasta ese encuentro y después de calentar durante varios minutos, Luis de la Fuente le dio la oportunidad de estrenarse en el torneo.

Borja Iglesias habló este jueves en la zona mixta previa al choque de cuartos de final ante Bélgica al igual que lo hicieron Gavi y Oyarzabal. El jugador del Celta de Vigo y de España reconoció que el hecho de debutar en el Mundial le supuso una importante mezcla de emociones.

Borja Iglesias se emocionó tras debutar en el Mundial con España

Borja Iglesias comentó la cantidad de mensajes que recibió tras debutar en el Mundial y cómo en ese momento se acordó de mucha gente: "Que todo el mundo te felicite en el vestuario es muy especial. Hay una mezcla de emociones. Te acuerdas de mucha gente, vi los mensajes de mi mujer y mi familia, que les vi luego y en la grada". Además de estos mensajes, Borja Iglesias reconoció sentirse muy querido por parte del grupo de la selección española ya que recibió numerosos abrazos: "Me siento muy querido y arropado. Después de debutar recibí un montón de abrazos y cariño y eso habla mucho de este equipo".

La idea de Luis de la Fuente con la entrada de Borja Iglesias ante Portugal

Borja Iglesias explicó este jueves que Luis de la Fuente le pidió que cerrase el encuentro ante Portugal y además confesó que pensó en que no iba a salir tras el gol de Mikel Merino: "Luis me animó a intentar que cerrásemos el partido. Todos pensábamos en ello y no en una prórroga. Fue un momento complicado porque pasaban los minutos y pensé que no iba a salir -ríe-. Me lo tomé con tranquilidad y preparado para lo que tocara. Muy feliz por debutar, por estar aquí y tener minutos, que es muy complicado".

La inexistente maldición de España

Durante muchos mundiales y hasta que España ganó su primera estrella en la cita de 2010, se hablaba de la maldición de la Roja en los mundiales ya que lo normal era que la selección española no pasase de cuartos de final. Borja Iglesias recordó este jueces esa maldición que con el paso del tiempo se ha demostrado que no era tal y que 'achacó' al hecho de que a veces las situaciones se dan a favor y otras en contra: "La realidad es que cuando era más joven veía esa situación y desde fuera lo analizas de otra manera, parece que hay una maldición. Pero analizándolo ahora ves que a veces las cosas caen o no de tu lado. Es complicado ganar, siempre, y es muy importante ser consciente de ello y darle valor. Además, saber que cuando ganas no es porque hagas todo bien y cuando pierdes porque hagas todo mal".