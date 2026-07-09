Marta Kostiuk - Linda Noskova: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la semifinal de Wimbledon 2026

Marta Kostiuk y Linda Noskova disputan la segunda semifinal femenina de Wimbledon y aseguran una jugadora fuera del Top-10 en la final

Pocos apostaban por esta semifinal en Wimbledon. Marta Kostiuk y Linda Noskova aseguran la presencia de una jugadora fuera del Top-10 en la final femenina de este sábado en un torneo que quedó 'descabezado' por su parte baja tras eliminación en pocas horas de Swiatek, Rybakina y Anisimova.

Tanto una como otra resolvieron de forma más cómoda de lo previsto sus respectivos duelos de cuartos de final ante Jasmine Paolini y Elise Meterns. Ahora se cruzarán por segunda vez entre sí. La primera llegó hace apenas dos meses, en el Mutua Madrid Open que coronó a Kostyuk y que, en cuartos, se deshizo de la checa por 7-6(1) y 6-0.

"Es una rival muy dura. Siempre intenta jugar muy rápido y muy agresivo. Nos enfrentamos en Madrid y aquel partido no salió nada bien para mí. Tendré que cambiar algunas cosas esta vez", señalaba Linda Noskova este miércoles nada más confirmar su pase a semifinales.

Kostyuk no sólo tiene ventaja por ello, sino también por haber experimentado este jueves cómo se vive un partido en la pista central de Wimbledon, algo que le sorprendió. "Estuve aquí hace nueve años viendo a Roger. Recuerdo que jugó contra Tomas Berdych y que prácticamente, lo destrozó. Estaba sentada justo detrás del palco de los jugadores y me sentí muy afortunada de vivir aquella experiencia. Ahora, salir a jugar aquí ha sido algo completamente distinto; muy especial volver ahora como jugadora", reconocía la ucraniana sobre cómo vivió su partido con Paolini.

Sobre el papel, Marta Kostyuk aparece ligeramente como favorita, aunque Noskova ya sabe lo que es ganar en Wimbledon a Cirstea o Madison Keys, aparte de a Mertens. La checa está en un gran momento.

¿A qué hora se juega el Marta Kostiuk - Linda Noskova?

El partido entre Marta Kostiuk y Linda Noskova correspondiente a las semifinales femeninas de Wimbledon 2026 tendrá lugar este jueves 9 de julio. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista central, a continuación del choque que disputan Karolina Muchova y Coco Gauff, y que comienza a las 14:30 horas -hora peninsular española-. Se aventura, por tanto, que este partido arrancaría en torno a las 16:30 de la tarde.

Dónde ver por TV y online el partido de Marta Kostiuk y Linda Noskova en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se pueden ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tiene su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también se han habilitado hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias, sobre todo en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.