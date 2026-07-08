El Betis cierra el fichaje de Fran García: contrato hasta 2030

El conjunto heliopolitano y el Real Madrid han intensificado los contactos hasta el punto de alcanzar un acuerdo a cambio de cuatro millones de euros por el 50% de los derechos del jugador

El Real Betis ha dado un acelerón para dejar cerrado el fichaje de Fran García. En su objetivo por reforzar el carril izquierdo tras la salida de Ricardo Rodríguez una vez ha finalizado su contrato con el conjunto heliopolitano, Manu Fajardo y su equipo de trabajo han fijado al lateral del Real Madrid como el objetivo número uno para dicha demarcación y será el que acabe llegando en las próximas horas.

Tras unas semanas de tira y afloja, donde se han producido contactos entre las partes y durante el que el Betis había llegado a un acuerdo con el futbolista para vestir la camiseta verdiblanca a partir de este verano, ahora está todo en manos de Betis y Real Madrid, y parece que el acuerdo no debería tardar en llegar.

Así lo confirma el periodista Matteo Moretto, que asegura que en las últimas horas ambos clubes han intensificado los contactos y la sintonía es buena para alcanzar un acuerdo por el que el lateral castellanomanchego dejaría el Real Madrid a falta de un año de que expire su contrato para convertirse en jugador del Real Betis para las cuatro próximas temporadas. Además, añade El Chiringuito que la cifra final de la operación será de cuatro millones por el 50% de los derechos del jugador, por lo que el Real Madrid se queda el otro 50%.

De esta forma, Manuel Pellegrini vería colmado su deseo de reforzar y elevar el nivel en el lateral izquierdo que tantos problemas le dio la pasada temporada entre las lesiones de Junior Firpo y el irregular rendimiento de Ricardo Rodríguez, motivo por los cuales tuvo que utilizar a Valentín Gómez, central, como lateral izquierdo en multitud de ocasiones.

De hecho, el propio Ángel Haro reconocía ayer que reforzar el lateral izquierdo es una prioridad. "Hay posiciones que está claro que tenemos que reforzar y con cierta enjundia. El lateral izquierdo claramente y la delantera también. Fundamentalmente el lateral izquierdo y el 'nueve'. El centro del campo y los centrales va a depender de los movimientos. La portería estamos contentos con ella, queremos darle oportunidad a Manu González que viene con mucha proyección", explicó en la Cadena Cope el presidente del Real Betis, desgranando así a grandes rasgos la hoja de ruta que sigue Manu Fajardo.

La 'fórmula' Ceballos, inviable

En un principio, el Real Betis ha intentado jugar con los tiempos para ver si como en el caso de Dani Ceballos, era factible que el lateral izquierdo pudiera llegar a un acuerdo con el Real Madrid para intentar rescindir el año de contrato que le quedaba y que arribara en Sevilla como agente libre, pero en este caso el conjunto blanco no ha transigido.

El valor de mercado del de Bolaños de Calatrava está en 10 millones de euros según Transfermarkt, una cifra que coincide con el precio en el que lo ha tasado Florentino Pérez. Aunque finalmente el acuerdo se ha cerrado por una cifra inferior, ya que el Betis tan sólo comprará el 50% de los derechos del jugador, pagando así cuatro millones de euros.