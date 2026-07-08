Sevilla o Betis, obligado a aplazar la primera jornada de LaLiga

LaLiga se comprometió a retrasar la jornada de aquellos clubes que tengan internacionales en semifinales del Mundial, y del Argentina-Suiza saldrá bien un bético o dos sevillistas semifinalistas

La primera jornada de LaLiga va a sufrir modificaciones. Los equipos de Primera división están regresando ya esta semana a los entrenamientos de pretemporada con la mirada puesta en el fin de semana del 14 al 16 de agosto, cuando el campeonato liguero arranque de forma oficial pero algunos lo harán más tarde por culpa del Mundial.

Cabe recordar que Javier Tebas anunció en su momento que los clubes de LaLiga que tengan al menos un jugar en las semifinales del Mundial, se les retrasará el inicio de LaLiga posponiéndole el partido de la primera jornada, con la intención de que dichos internacionales puedan tener la opción de llegar a jugar con sus clubes y tengan un mínimo de tres semanas de descanso tal y como establece el convenio colectivo de la AFE, además de su respectiva pretemporada.

Y de ello andan muy atentos Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié. Tanto nervionenses como verdiblancos tiene dos y un internacional en propiedad respectivamente en octavos. Los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas en Nervión, y el argentino Giovani Lo Celso en Heliópolis, por lo que uno de los dos clubes de Sevilla, sí o sí, empezará más tarde LaLiga, ya que Argentina y Suiza se enfrentarán este domingo de madrugada por un puesto en semifinales.

Si vence Suiza, que por primera vez en su historia está en unos cuartos de final, será el Sevilla - Rayo Vallecano el duelo que se tenga que aplazar; si es la actual campeona del mundo la que sigue adelante en el torneo y se mete en semifinales, será el Valencia - Real Betis el encuentro que tenga que ser pospuesto.

Así pues, mucha expectación en Sevilla por ese duelo entre helvéticos y argentinos que se disputará el domingo a las 3:00 horas de la madrugada en España, pues apenas un par de hora más tarde se conocerá qué equipo de la ciudad de Sevilla debutará más tarde en LaLiga.

Una primera jornada con la mitad de partidos

Otro duelo de la primera jornada que también se va a aplazar ya al 100% es el Real Madrid - Real Sociedad, pues del duelo de cuartos de final entre Francia y Marruecos algún madridista seguro que se clasificará para semifinales. En Francia juegan Tchouaméni y el recién fichado Konaté, y por Marruecos lo hace Brahim Díaz.

Hace tan solo unos días Javier Tebas recalcaba que se cumplirá escrupulosamente con esas tres semanas de descanso para los futbolistas que lleguen mínimo a semifinales. "Se va a cumplir para todos los jugadores lo que establece el convenio colectivo de AFE. Va a haber tres semanas de descanso de los jugadores según el último partido que jueguen en el Mundial y tres semanas de preparación", reconocía.

"Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos hacia el 14 de agosto y otros tres o cuatro en un miércoles entre semana en agosto. Entonces, la primera jornada, lo que estará es dividida. Esa primera jornada aplazada se podría jugar entre la segunda y la tercera jornada del campeonato", explicaba Tebas, es decir, a finales del mes de agosto.