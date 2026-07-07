El Betis se niega a compartir La Cartuja con el Sevilla: "Esta ciudad es como es", responde Haro, que vincula su futuro con el Nuevo Benito Villamarín

El presidente verdiblanco responde a las quejas vecinales y a la denuncia de Ecologistas en Acción por presuntos trato de favor quejándose de agravios institucionales con respecto a su eterno rival. Asimismo, repasa desde la distancia la crisis del club nervionense y la venta fallida a Sergio Ramos explicando lo que hará con sus acciones cuando le toque dar un paso al lado

"Me gustaría seguir aportando estabilidad", ha asegurado este martes Ángel Haro, que después de cumplir la temporada pasada 10 años como presidente del Real Betis encara el futuro a corto plazo con ilusión y compromiso. De momento ha conseguido la ansiada clasificación para la UEFA Champions League, símbolo del crecimiento de un equipo que lleva seis años estabilizado en Europa; que ha ganado un título, la Copa del Rey de 2022; y que está en camino de cumplir la gran promesa de su proyecto: el Nuevo Benito Villamarín.

En este sentido, ha asegurado que ver el estadio terminado sería un buen momento para plantearse el adiós y ha vuelto a negarse a compartir La Cartuja con el Sevilla FC si hay retrasos en las obras de La Palmera y se solapan con el inicio de la construcción del Nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Mi salida llegará algún día, aunque no estamos todavía en el momento de decir adiós. La finalización del estadio podría ser un buen momento", ha explicado Haro en una extensa entrevista en la Cadena Cope en la que también ha repasado cómo está la negociación con Dani Ceballos y ha analizado el mercado estival de fichajes en el Betis.

Betis y Sevilla no compartirán el Estadio de La Cartuja: "Cuando nos vayamos ya..."

"En una etapa original no se contempla, pero en el último año algún comentario sin mucho formalismo si se me ha hecho. Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta marcada. Entiendo la situación del Sevilla; pero ahí está el estadio. Cuando nosotros lo dejemos... ya podrán disfrutarlo. Y tendrán que pagar una renta como la nuestra, supongo", ha deslizado, recordando como quien no quiere la cosa que las administraciones públicas no siempre han tratado por igual a los dos clubes de la ciudad.

"Estamos hablando de un gran estadio (el Nuevo Benito Villamarín) como lo es el de La Cartuja y coincido en que hay que mejorar los accesos. Eso le corresponde a las administraciones públicas. Nosotros, como Betis, estamos ayudamos. Estamos intentando que llegue la Línea 3 del Metro de Sevilla. Y no sólo hacemos el estadio, hay un aprovechamiento urbanístico y había un convenio desde 2006 que a otros equipos le ha costado un par de años tener firmado. Al Betis le cuesta todo mucho más en esta ciudad. Ahora ya no, pero antes sí", continuaba Haro, admitiendo luego que se refería a la recalificación de los terrenos aledaños al Sánchez-Pizjuán.

Responde a la denuncia de Ecologistas en Acción y a las protestas vecinales: "Esta ciudad es como es"

"Nosotros no estamos haciendo una obra en el estadio porque tenga que quedar bonito, lo llevamos a un tema económico, como cuando levantamos el Gol Sur. Va a suponer unos ingresos extra. Es un proceso en el que estan todos los grandes clubes europeos", ha expuesto Haro, antes de responder a las diferentes críticas vecinales y a la denuncia de los ecologistas.

"Hemos sido super transparentes con esto. Nos hemos reunido con los vecinos, con Ecologistas en Acción... Esta ciudad es como es y siempre hay alguien que no está comodo con esto. Los vecinos echan de menos al Betis y así nos lo han dicho, especialmente los negocios porque la facturación ha bajado mucho".

El presidente del club verdiblanco ha asegurado que "durante los próximos dos meses es cuando puede haber una modificación en el estadio, pero ya no va a haber cambios sustanciales. El estadio está sufirendo transformaciones que nos están llevando a ser más efectivos en los costes. La cubierta podía costar 50 millones de euros y la que se pondrá ahora me gusta más y va a costar alrededor de 15-20 millones de euros. Queremos que el precio total no pase de 180 millones de euros".

La situación institucional del Sevilla FC y la venta fallida a Sergio Ramos

"Tengo relación, como es lógico, con algunos consejeros y exconsejeros del Sevilla FC y les deseo que encuentren su camino. Están en una situación de mucha incertidumbre. Nosotros pasamos por esto. Están en una situación compleja y ellos tienen que ver que camino tomar", ha respondido al tiempo que ha admitido haber estado "observando" con atención la frustrada compra del club por parte de Sergio Ramos, aunque sin entrar a valorar lo sucedido.

Sí tiene claro que el día que llegue el momento de marcharse de la primera línea de gestión del Real Betis no venderá sus acciones: "Estamos alineados con los accionistas principales, que la idea es no vender. Otra cosa es vender un porcentaje muy pequeñito, pero nada con capacidad de control. Cuando yo no esté, mi hijo y mi hija heredarán esto y lo seguiremos viviendo con pasión", ha dejado claro Ángel Haro.

La obligación de ganar El Gran Derbi

"Empatar el derbi en casa me dolió porque ya sí hay una diferencia notable a nivel de equipo. Cuando se nos requería antes que ganaramos derbis era dificíl porque a nivel de presupuesto ellos tenían 200 y nosotros 60. Ahora que sí estamos por encima, sobre todo deportivamente, y hay que ganar los derbis. Ibamos ganando al descanso 2-0 y no estaba contento con el 2-2", ha reconocido el presidente del Betis.