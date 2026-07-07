Ángel Haro repasa el mercado del Betis: el futuro de Abde, Morante, Amrabat o Pellegrini y el fichaje de un '9' que "puede vender camisetas"

El presidente verdiblanco desgranó la hoja de ruta de la dirección deportiva, poniendo el foco en el lateral izquierdo y la delantera, que deben ser reforzados "con cierta enjundia". A partir de ahí, las salidas dictarán el plan a seguir en el centro del campo y el centro de la defensa, descartando que llegue un portero

De momento, el Real Betis solo ha cerrado el fichaje del pivote uruguayo Facundo Bernal, por el que ha pagado 9,5 millones de euros al Fluminense. Pero la dirección deportiva trabaja en varios frentes para que pueda haber novedades más pronto que tarde. De momento, en el caso de Dani Ceballos se quiere ir con pies de plomo, pues sus exigencias económicas no encajan por ahora en el plan dibujado en la planta noble de La Cartuja. Las prioridades están puestas en otras posiciones y así lo ha confirmado el presidente verdiblanco, Ángel Haro, quien aseguro que el mediocentro utrerano "hoy por hoy no es una realidad para el Betis".

"Hay posiciones que está claro que tenemos que reforzar y con cierta enjundia. El lateral izquierdo claramente y la delantera también. Fundamentalmente el lateral izquierdo y el 'nueve'. El centro del campo y los centrales va a depender de los movimientos. La portería estamos contentos con ella, queremos darle oportunidad a Manu González que viene con mucha proyección", explicó en la Cadena Cope el dirigente heliopolitano, desgranando así a grandes rasgos la hoja de ruta que sigue Manu Fajardo y las posibles novedades en el eje de la zaga, donde no se descarta la venta de Natan.

No se descarta una cesión en el fichaje del delantero: "Estamos muy limitados"

En el ataque, con nombres sobre la mesa como los de Fábio Silva, Kévin Denkey, Franculino Djú o Artem Dovbyk, cuyo fichaje procedente de la Roma no se considera imposible bajo ciertas condiciones, el mandatario bético dejó entrever que puede llegar un punta que ilusione a la afición. Aunque para ello quizás haya que recurrir a fórmulas como un préstamo, al no poder hacer frente a un traspasado muy elevado, siendo 15 millones de euros el presupuesto reservado.

"Alguno creo que sí puede vender camisetas, pero estamos preocupados en que supongan un equilibrio de jugadores acostumbrados a competir en Champions y jugadores jóvenes, porque estamos en un mundo en el que son necesarias las plusvalías. Estamos muy limitados en nuestro gasto de límite de plantilla. A veces tienes que buscar una cesión con opción de compra", deslizó.

El contrato "bastante generoso" de Amrabat en Turquía

Además de Dani Ceballos, en el centro del campo también se intentará retener a Sofyan Amrabat, que ha regresado al Fenerbahçe, admitiendo Haro que tampoco es una opción fácil por el elevado sueldo del marroquí, del que esta última temporada solo se asumió el 25%. "El Mundial hace que todo se ralentice y no quieren hablar de nada hasta que no acabe el Mundial. Tiene en Turquía un contrato bastante generoso y hay que ver como se compone el centro del campo porque hay cierto overbooking", destacó.

La situación en el mercado de Abde y el estado de Antony: "Ha hecho un tratamiento"

Otro de los nombres propios es el de Abde, que no pudo disputar el Mundial por una inoportuna lesión de rodilla de la que ya se recupera. Esto ha provocado que su nombre no haya sonado hasta ahora en el mercado con la fuerza que su gran rendimiento hacía presagiar, después de haber estado en el punto del mira del Newcastle. Pero desde el Real Betis harán un esfuerzo para conservar al extremo, remitiendo a los interesados a su cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Otra cosa es que pueda llegar una propuesta que se acerque mucho, en cuyo caso será estudiada.

"Está demostrando una madurez importante, se puso a trabajar desde el primer día y puede estar quizás en la segunda semana. Estamos muy contentos con Abde y nos gustaría quedarnos con él, pero esto de decir que ningún jugador es intransferible no tiene sentido", apuntó el presidente del club, que también desveló el motivo por el que Antony no ha arrancado la pretemporada junto al resto del grupo. "Ha hecho un tratamiento en Brasil y se siente muy bien", desveló, en alusión a la pubalgia arrastrada por el brasileño durante el último ejercicio.

Prudentes con Isco Alarcón... y con Morante: "Hay que tener paciencia"

Por su parte, Isco Alarcón también acabó la temporada con sesiones de trabajo extra para tratar de volver a su mejor nivel, aunque Haro admitió que aún no está al cien por cien. "La preocupación con Isco existe y él mismo la tiene. Él quiere tener las mismas sensaciones que ante de la lesión y todavía no se ha producido, pero yo soy optimista", resaltó, adelantando al mismo tiempo cuáles son los planes con José Antonio Morante, que está brillando con fuerza en el Europeo sub 19.

«Va a hacer la pretemporada y le estamos viendo una evolución muy destacada. José Antonio creo que tiene la cabeza bien amueblada y puede llegar. No tenemos que meterle presión. Muchas veces tenemos tantas ganas de que nuestros canteranos lleguen que metemos presión añadida. Hay que tener paciencia", destacó.

Sin dudas con Manuel Pellegrini, traza el objetivo: "Estar otra vez en Europa"

Por otro lado, el dirigente verdiblanco también salió al paso de las informaciones sobre un presunto acuerdo de Manuel Pellegrini con la selección de Chile, asegurando la presencia del 'Ingeniero' al menos hasta final de curso. "Con Manuel hay un dialogo muy fluido, sobre todo entre el director deportivo y él. Cada vez que atacamos un posible fichaje se ponen de acuerdo. He leído algunas declaraciones con respecto a Chile y estamos hablando del mejor entrenador chileno de todos los tiempos, por trayectoria internacional seguro, y es normal que desde la federación se pongan en contacto con él. Terminará su contrato con nosotros a buen seguro y cuando eso ocurra ya él dirá si abordará esta aventura", sentenció, no sin antes trazar también el objetivo del equipo en la 26/27.

"El objetivo es competir por estar otra vez en Europa. Si estamos en Europa League será un buen trabajo, si estamos en Champions será excelente. Que hagamos una Fase Liga en la que al menos tengamos opciones de pasar y en la Copa del Rey si se dan sorteos agradables, que se tienen que dar, llegar a semifinales. El 20-25% de los ingresos vienen de competiciones europeas y no estar si llevaría a adaptar la plantilla", zanjó.