El Newcastle recibe el mensaje alto y claro por Abde: ya tiene sustituto para Gordon

Las 'Urracas' no pagarán los 60 millones de la cláusula del marroquí, que tampoco tiene especial interés en salir, y se lanzan a por Víctor Muñoz, cuya libertad incondicional vale 20 menos, aunque el Real Madrid conserva el 50% del pase del extremo osasunista, que va al Mundial

El Newcastle sabe ya que el Real Betis no soltará a Ez Abde por menos de los 60 millones de euros que marca su cláusula de rescisión, entre otras cosas porque el marroquí tampoco piensa forzar para marcharse, ya que está muy a gusto en Sevilla y se encuentra ilusionado con jugar la Champions League de verdiblanco. Sólo por esa cantidad (con un porcentaje del total para el FC Barcelona que rondaría entonces el 16%) y a un club que dispute la máxima competición continental (no es el caso de las 'Urracas') se daría la operación, ya que en La Cartuja se aboga por hacer caja antes con efectivos menos trascendentes, salvo ofertas fuera de mercado.

Por esta razón, como ocurriera hace poco con los culés al contratar a Anthony Gordon, precisamente desde St. James' Park, los blanquinegros buscar un sustituto más barato para el de Liverpool en el extremo izquierdo, decantándose, según avanzaba 'El Chiringuito', por Víctor Muñoz. Tanto es así que habría propuesto al CA Osasuna llegar a los 40 millones que marca su libertad unilateral, poniendo 35 millones fijos y cinco en variables sobre la mesa por el atacante mundialista. El Real Madrid, propietario de la mitad de su pase, no piensa recomprarle, por lo que todo hace indicar que se repartirán los dividendos.

Como quiera que en El Sadar pagaron cinco millones el pasado verano por el jugador que descollaba en el Castilla, autor esta campaña en Primera división de siete goles y cinco asistencias en 36 encuentros oficiales, serían 15 millones de plusvalía en unos pocos meses, mientras que la entidad merengue, que lo rescató de la Damm tras su paso frustrado por las categorías inferiores del Barça, acumularía 25 millones por un canterano que empezaba ya a recibir ofertas desde varias Ligas. Resta que todo avance, aunque las partes, incluyendo un Víctor Muñoz que vería multiplicados varias veces sus emolumentos, están por la labor.

Siempre de la mano de la entidad con la que ha brillado

Aunque no podría hacer nada si un club convence a Ez Abde y paga los 60 millones de euros de su cláusula, operación que por sí sola serviría, de producirse antes del 30 de junio, para cuadrar las cuentas del Real Betis y prácticamente financiar el rearme deseado para la Champions League, confían en La Cartuja en seguir yendo de la mano con el marroquí, que está inmerso en un cambio de agencia de representación, aunque, hasta la fecha, siempre ha trasladado a los dirigentes cualquier interés recibido, poniéndose en sus manos para estudiarlo o descartarlo directamente.

En cualquier caso, si nadie ejecuta la citada rescisión, la idea es mantenerlo hasta después de un Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el que se puede revalorizar. No en vano, ha sido titular, como su compañero en esta 25/26 en tierras hispalenses Sofyan Amrabat, en el penúltimo amistoso de 'Los Leones del Atlas' antes de la magna cita (victoria el martes 4-0 a Madagascar en Rabat), con una cita el domingo frente a Noruega en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, justo una semana de su debut por todo lo grande ante Brasil en el vecino MetLife Stadium de East Rutherford.