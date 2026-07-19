F1 GP Bélgica 2026, la carrera en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Kimi Antonelli sale desde la pole position con Max Verstappen a su lado, mientras que por el lado español Carlos Sainz intentará acercarse a los puntos, si bien no lo tendrá nada fácil, ya que parte desde la 14ª posición

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este domingo 19 de julio (15:00 horas) la carrera del Gran Premio de Bélgica del Mundial de Fórmula 1 , en la cual parte Kimi Antonelli desde la pole position (con Max Verstappen a su lado), mientras que Carlos Sainz sale desde la 19ª plaza y Fernando Alonso desde la 22ª . ¡Vamos al lío!

" Entrar en la Q2 fue positivo, marcando buenas vueltas y sacando todo lo posible del coche . Mañana se tratará de ejecutar una carrera limpia y evitar cualquier incidente a nuestro alrededor. Necesitaremos algo de caos para acercarnos a la posibilidad de puntuar , así que intentaremos aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se nos cruce en el camino", sentencia.

"Seguimos intentando dar lo mejor de nosotros; y así ha sido durante las últimas diez carreras. Tenemos que asegurarnos de que optimizamos todo y seguir aprendiendo lo que podamos para encontrar cualquier mínimo punto de rendimiento. La carrera consistirá en hacer todo lo que podamos, al nivel más alto posible ", comenta el doble campeón mundial asturiano, 32 veces victorioso en la categoría reina, en la que cuenta 106 podios.

No parece que vaya a ser una carrera en mojado, pero hay nubes y esto puede cambiar en cualquier momento.

Así ha sido el accidente (que ya se investiga) entre Hamilton y Russell .

El asturiano marcha 21º con su Aston Martin, mientras que el madrileño es en estos momentos 14º .

Antonelli por su parte está sacando ventaja a Verstappen , que está ya 1,5 segundos por detrás-

La renta de Antonelli, líder de la carrera, se acerca ya a los 3 segundos con Verstappen.

Lando Norris lidera la carrera, pero de manera momentánea , ya que aún no ha pasado por boxes. El verdadero líder es Charles Leclerc .

Esta es la acción de Leclerc que finalmente no le ha supuesto sanción .

La carrera del Gran Premio de Bélgica de F1, la cual tiene lugar en el circuito de Spa-Francorchamps este domingo 19 de julio, se presente con un sabor bastante agrio para los españoles, ya que mientras Kimi Antonelli sonríe desde la pole position, escoltado en primera línea por Max Verstappen, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso esperan una prueba realmente complicada al salir muy atrás en la parrilla.

Kimi Antonelli, pole... ¿hacia la victoria?

Kimi Antonelli firmó su sexta 'pole' en la F1 -la sexta del año- al dominar este sábado la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 44 segundos y 361 milésimas, 317 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sale segundo, a su lado, en la primera fila.

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el tercer tiempo, a 44 centésimas, pero al penalizar diez puestos en parrilla -por cambiar la batería- lo hará desde la decimotercera plaza, cediéndole la segunda hilera a su compatriota George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 25 puntos de su compañero-, que arrancará tercero, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El boloñés, el líder más joven de toda la historia de la F1, se había complicado la vida hace dos semanas en Silverstone, donde, tras un sábado brillante -con victoria en el sprint, antes de firmar la 'pole'-, no puntuó el domingo en un Gran Premio de Gran Bretaña que se anotó Leclerc por delante de Russell, que recortó lo necesario para meterse de nuevo en la lucha por el título.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, en problemas

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que saldrá desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial, manifestó este sábado que "la calificación fue difícil, pero" que fue tal y "como" esperaban.

"Fue difícil ahí afuera durante la calificación, pero fue tal y como esperábamos", comentó Alonso, en una segunda juventud a menos de dos semanas de cumplir 45 años, pero que, en espera de mejoras, tiene que lidiar aún con el peor coche de la parrilla.

En cuanto a Carlos Sainz, que sale decimocuarto en Spa, señala desde el circuito de Spa-Francorchamps que "ha sido un fin de semana complicado hasta el momento".

"Ha sido un fin de semana complicado hasta el momento. Tuvimos problemas en todas las sesiones de entrenamientos, así que fue un alivio encontrar una solución para la calificación y que el coche funcionara como debía hacerlo", comenta Sainz, de 31 años, que afronta su duodécima temporada en la Fórmula Uno, la segunda en Williams.