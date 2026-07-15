F1 GP de Bélgica 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Spa

Este año el circuito de Spa no celebrará carrera sprint, por lo que los horarios serán los habituales. Llega el circuito más largo del Mundial de F1, con una recta en la que se pueden superar los 350 km/h

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana y lo hace con su penúltima cita antes del parón veraniego. Tras el certamen de Gran Bretaña, donde se impuso Leclerc y Russell acabó ganándole la partida a Hamilton gracias a su estrategia con el Safety Car que provocó Verstappen, Bélgica será ahora el escenario.

Se espera que sea otro pulso entre Mercedes y Ferrari en esa lucha por la corona de 2026 y, poco a poco, los italianos van recortándole distancias en la tabla con sus dos pilotos.

En cuanto a los pilotos españoles, Fernando Alonso comenzará cediéndole su asiento el viernes a su compañero Jak Crawford para que Aston Martin cumpla con el tercera ventana de las cuatro que tiene que dejarle a un piloto novato a lo largo de la temporada.

Mientras, Carlos Sainz espera marcharse de vacaciones con mejores sensaciones y para eso solo le quedan estas dos cita, la de Bélgica y la de Hungría.

La décima ronda de la temporada empezará el viernes a las 12:30h con la FP1, primera oportunidad para que los pilotos y equipos afinen los coches de 2026 a Spa. Luego, habrá una FP2 por la tarde, a las 17:00h locales y de España.

¿Cómo es el circuito de Spa?

El mítico circuito de Spa-Francorchamps, localizado a entre las localidades de Spa, Francorchamps, Malmedy y Stavelot en la provincia de Lieja (a su vez está a 50 km de Lieja ciudad), ha albergado ya 58 grandes premios de F1, tiene 7,004 km de longitud, y es el circuito más largo del mundial.

Además, en la recta de Kemmel se pueden alcanzar velocidades de más de 350 km/h. La carga aerodinámica del circuito es media-alta, aunque por supuesto la velocidad punta es clave, pero el segundo y revirado sector hace necesario cierto equilibrio. Durante aproximadamente el 70% de la vuelta Spa se hace a fondo.

Horarios del GP de Bélgica de F1 2026:

El GP de Bélgica 2026 de F1, después de ser el de Gran Bretaña con formato sprint, será con formato tradicional, por lo que mantiene los horarios habituales.

- Entrenamientos libres 1: Viernes 17 de julio a las 13:30h

- Entrenamientos libres 2: Viernes 17 de julio a las 17:00h

- Entrenamientos libres 3: Sábado 18 de julio a las 12:30h

- Clasificación: Sábado 18 de julio a las 16:00h

- Carrera (44 vueltas): Domingo 19 de julio a las 15:00h

¿Dónde ver el GP de Bélgica de F1 2026?

El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Bélgica 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.