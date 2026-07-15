El director de Madring contesta a Hamilton y Leclerc por sus quejas del circuito

Ferrari realizó una prueba en el nuevo trazado madrileño y tanto el piloto británico como el monegasco salieron subrayando varios aspectos negativos del mismo

A Ferrari no le gustó el circuito de Madring. Al menos, así lo ha confesado el director general del mismo, Luis García Abad. Tras las pruebas que ha realizado el equipo italiano, ya se han hecho públicas las quejas de Lewis Hamilton y de Charles Leclerc.

García Abad ha contado algunas de las impresiones que le transmitieron tanto el piloto británico como el monegasco del ensayo que han llevado a cabo de forma privada. Y lo ha hecho durante un desayuno informativo que ha tenido como protagonista al presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, en un hotel madrileño.

Los dos pilotos de Ferrari fueron han sido los primeros en rodar en el trazado de Madring, el circuito semiurbano donde tendrá lugar el regreso de la Fórmula Uno a la capital de España después de 45 años entre los próximos 11 y 13 de septiembre.

"Rodaron a más de 37 grados en el asfalto. Hacía bastante calor, se estaban suicidando los jilgueros porque realmente daba autentico pánico", describió García Abad.

Al referirse a la impresión de Hamilton, que aspira a su octavo título mundial, García Abad, de forma distendida, señaló: "Se quejó de la compresión y le dije que la mejor solución para no tener comprensión era ir un poquito más despacio, que no pasaba nada".

En relación con la dificultad técnica del circuito, de 5,4 kilómetros y 22 curvas, Leclerc comentó que la clasificación de la carrera de Madrid "va a ser tremenda porque realmente se pasa muy cerca de los muros".

"Hemos hecho de la necesidad virtud", explicó García Abad sobre el trazado del circuito que se divide entre el recinto ferial de Ifema y el barrio de Valdebebas, cuyo punto más emblemático es la 'Monumental', una curva semicircular con 550 metros de longitud, la más larga del calendario, y un peralte del 24 por ciento.

Según el director general de Madring, "desde la curva 4 hasta la 19 es una auténtica montaña rusa, con subidas del 8,5 por ciento, y la 7 y 8 completamente ciega".

"Bajas un 5 por ciento, te metes en la Monumental con 24 por ciento de nivel y no puedes hacerla a tope porque te quedas sin dirección a la salida ciega completamente con el cielo de Madrid delante", relató.

Pese a ello, García Abad, que cree que Hamilton y Lecrerc quedaron satisfechos con el ensayo, les ha mandado a ambos un mensaje por si acaso: "Les gustó, pero no es porque les tenga que gustar o no. El diseño del circuito está aprobado por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), y desde el primer momento, fue la propia F1 la que construyó cada una de las 22 curvas de la pista".

Se pueden hacer test antes del Gran Premio de Madrid

José Vicente de los Mozos, por su parte, comentó que Madring "está habilitado" para hacer test antes de que se celebre el gran premio. "No es obligatorio, pero hemos pedido hacerlo", apuntó el directivo de Ifema ante el deseo de que no haya incidentes como en Las Vegas con la tapa de alcantarilla que saltó.

Sobre la poca implicación del piloto español Fernando Alonso a la hora de promocionar el regreso de Madrid a la F1 en comparación con la del madrileño Carlos Sainz, De los Mozos respondió: "Fernando siempre se siente orgulloso de España y estará contento de estar en Madrid".

"Para ganar, hace falta un piloto y un coche. Veremos el 13 de septiembre qué ocurre", añadió De los Mozos sobre las opciones de que Alonso o Sainz suban a lo más alto del podio.

Por último, el presidente de Ifema hizo hincapié en la necesidad de que, a nivel de seguridad, los equipos se vayan contentos: "En un gran premio, es más difícil el segundo año que el primero. En el primero, hay una expectación y si no estamos al nivel, al segundo gran premio no va a venir tanta gente de fuera. Tenemos que hacer las cosas bien y aprender de los errores que podamos tener para que el segundo sea mejor todavía".