Francia - España, en directo las semifinales del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo la semifinal del Mundial 2026 entre las selecciones de Didier Deschamps y Luis de la Fuente, donde el Estadio Dallas acogerá un duelo enorme entre dos campeonas del mundo

Francia y España se juegan esta noche un puesto en la final del Mundial 2026. El Estadio Dallas acoge una semifinal enorme entre dos campeonas del mundo

De Francia a España: Laporte se juega una final del Mundial contra sus orígenes

El central del Athletic, de francés, disputa su 51º partido con la Selección en las semifinales

Francia y España se juegan este martes 14 de julio un puesto en la final del Mundial 2026. El partido de semifinales se disputa en el Estadio Dallas, en Arlington, Texas, y enfrenta a dos selecciones que han llegado al penúltimo escalón del torneo con argumentos de sobra para pelear por la Copa.

El cruce llega cargado de nombres propios y un gran historial reciente. Kylian Mbappé lidera a una Francia que busca su tercera estrella, mientras que España vuelve a una semifinal mundialista con una generación que ha crecido durante el campeonato y que ya ha dejado por el camino a Portugal y Bélgica.

Kylian Mbappé lidera a una Francia que llega lanzada ante España

Francia aterriza en las semifinales como una de las selecciones más sólidas del Mundial 2026. El equipo de Didier Deschamps ha ido creciendo en cada eliminatoria y llega a Dallas después de superar a Suecia, Paraguay y Marruecos en las fases eliminatorias del torneo.

El nombre propio vuelve a ser Kylian Mbappé. El capitán francés está firmando una Copa del Mundo de enorme impacto, acumulando 8 goles y 3 asistencias, siendo el líder por la Bota de Oro junto a Messi.

Pero Francia no es solo el delantero del Real Madrid. Ousmane Dembélé, Michael Olise, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Mike Maignan o William Saliba dan forma a una selección con físico, talento y experiencia. Deschamps ha construido un equipo capaz de defender bajo, correr al espacio y resolver partidos incluso sin dominar durante los noventa minutos.

Ante España, el reto francés será distinto. La selección gala tendrá que convivir con fases largas sin balón, elegir bien cuándo presionar y no conceder espacios entre líneas. Si consigue correr tras recuperación, puede hacer mucho daño a una España que suele asumir riesgos para instalarse en campo rival.

Lamine Yamal y Mikel Merino sostienen el sueño de la España de Luis de la Fuente

España llega a la semifinal con una mezcla de fútbol, carácter y supervivencia. La selección de Luis de la Fuente superó a Austria en dieciseisavos, eliminó a Portugal en octavos y venció a Bélgica en cuartos, confirmando que su camino no ha sido cómodo ni menor.

Lamine Yamal vuelve a aparecer como uno de los grandes focos del partido. El extremo español representa el talento diferencial de una selección que necesita amplitud, desborde y claridad en los últimos metros. Su duelo ante la defensa francesa puede marcar buena parte de la eliminatoria.

También emerge la figura de Mikel Merino, decisivo en la fase final del torneo y convertido en uno de los nombres más importantes del bloque de De la Fuente. Sus goles en la recta final ante Portugal y Bélgica han llevo a La Roja hasta semifinales, evitando en dos ocasiones la prórroga.

Ante Francia, la Selección española tendrá que encontrar equilibrio. Pedri, que disputa un hueco en el once con Fabián Ruiz, Rodri o Dani Olmo pueden darle control, pero los galos exigen mucho más que circulación. La Roja necesitará moverse rápido, evitar pérdidas comprometidas y protegerse bien ante los contragolpes franceses.

El Estadio Dallas decide el primer finalista del Mundial 2026

El ganador del Francia - España avanzará a la final del Mundial 2026, mientras que el perdedor tendrá que disputar el partido por el tercer y cuarto puesto. El otro finalista se conocerá 24 horas después, cuando Inglaterra y Argentina se vean las caras en otro histórico duelo.

Para Francia, alcanzar su tercera final consecutiva sería confirmar la continuidad de una era competitiva que empezó en 2018. Para España, ganar en Dallas supondría regresar al último partido de una Copa del Mundo y situar a la generación de Luis de la Fuente ante una oportunidad histórica.