Marcha atrás de Antony en sus mensajes a Natan y Deossa

El extremo brasileño, que guarda una gran relación con el central y el mediocentro colombiano, había expresado su deseo de que ambos permanezcan en la plantilla, pero poco después ha eliminado de su cuenta de Instagram sendas publicaciones

Antony está de regreso en el Betis y no ha tardado en convertirse en protagonista, esta vez fuera del terreno de juego. El brasileño se incorporó el pasado domingo el 'stage' de preparación que el plantel verdiblanco lleva a cabo en Alemania, tras gozar de unos días extra más de vacaciones, y no ha dudado en responder a través de sus redes sociales a las posibles salidas de su compatriota Natan y el colombiano Nelson Deossa, mucho más avanzada que la del central.

El extremo paulista, que ha aprovechado el verano para tratarse de la pubalgia que arrastró el pasado curso, mantiene una gran relación con ambos futbolistas y ha expresado su deseo con ambos de una manera clara. Así, ha compartido en su cuenta de Instagram sendas imágenes con cada uno de ellos con un mensaje que no deja lugar a la duda: "Quédate". Pero poco después, ante la repercusión de las mismas, ha eliminado las dos publicaciones.

La respuesta de Deossa y lo que falta para su venta al Vasco da Gama

Deossa, incluso, había recogido el guante y le había respondido. "Ya lo dijo la cabra, vamos una vez más", señaló el mediocentro cafetero, si bien dicho comentario tampoco aparece ya en su cuenta de la citada red social. Lo cierto, en cualquier caso, es que el Real Betis busca darle salida para, al menos, recuperar la inversión realizada hace un año, dejando sitio a su vez para un nuevo refuerzo en la medular, con Dani Ceballos a la espera.

Aún no hay nada cerrado, pero el Vasco da Gama ya ha comunicado su intención de retomar una operación que quedó paralizada por la intervención judicial del club brasileño. Dicha medida ya ha sido levantada y Pedrinho Paulo de Oliveira ha regresado a la presidencia, lo que da vía libre para que el empresario Marcos Lamacchia, que fue quien llegó a un acuerdo con la entidad verdiblanca, se haga con la mayoría accionarial del conjunto carioca.

El dinero que podría dejar el traspaso de Nelson Deossa

En La Cartuja, por ahora, se muestran prudentes, a la espera de recibir las garantías de pago que se vienen reclamando. Sobre el papel no hay nada nuevo que negociar. Cabe recodar que el trato se cerró en un millón por una cesión con opción de compra obligatoria, la cual se había fijado en otros 8 millones más tres en variables, para rebasar incluso los 11,7 millones de euros que se pagaron en su día al Monterrey mexicano. Unos números que convencían plenamente a los dirigentes heliopolitanos y que, además, a efectos del límite salarial pueden ser computados esta misma campaña en LaLiga como una venta directa, aunque fuese diferida.

El precio fijado por Natan y el interés de la Premier League

Por su parte, Natan se presenta como una de las grandes bazas para realizar la gran venta del verano, aunque ya no serviría para cuadrar las cuentas del ejercicio pasado. Hace un año, la entidad verdiblanca llegó a rechazar una propuesta de 27 millones de euros, sin que trascendiera el ofertante, y recibió otras llamadas de la Lazio o el Leeds United, que habría vuelto a preguntar junto al Brentford. De hecho, la Premier League se presenta como su destino más factible, dado el poderío económico de sus clubes y las altas pretensiones verdiblancas.

Rechazado también en este mercado un acercamiento del Benfica, el club heliopolitano ha fijado el precio del central en 35 millones de euros. Cabe recodar en este sentido que su fichaje costó el pasado verano 9 millones, tras ejercer la opción de compra pactada con el Nápoles, al que un año antes hubo que abonar otro millón por su cesión. Por ello, viendo su rendimiento y su actual valor de mercado, que asciende a 25 millones según Transfermarkt, en la entidad verdiblanca entienden que el ex canterano del Flamengo representa una gran oportunidad para obtener una jugosa plusvalía.