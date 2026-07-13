La carrera de McGregor en la UFC ha finalizado

Al luchador irlandés le queda ya sólo una pelea por contrato con la UFC, pero con su lesión de rodilla tendrá complicado poder volver con garantías al octógono

Triste e inmerecido final, pero será difícil volver a Conor McGregor dentro de la jaula otra vez. Tardó cinco años en regresar, entre escándalo y escándalo, y sólo duró tres segundos. El tiempo que su físico (cumplirá mañana 38 años) dijo basta al lanzar una patada voladora.

Y es que la edad no perdona, ni para los jugadores de ajedrez, cuyo techo llega a los 40 años. A partir de ahí, los reflejos disminuyen y los errores en el tablero no perdonan. Pues imagínense en un octógono con las pulsaciones a dos mil por minuto.

Trece años esperando una revancha y, al final, Max Holloway (34 años) fue declarado vencedor por nocaut técnico. El estadounidense apenas celebró la victoria al saber que el irlandés se había lesionado de gravedad en su rodilla.

Holloway reconoce que le indultó

Y si algo enrabieta a un luchador es que su oponente le perdone. Pero Max no tuvo más remedio que hacerlo. De hecho, hasta el propio luchador norteamericano confirmó que ha visto a Conor muy cambiado desde entonces: "Supongo que le dejé temblando las piernas. Bromas aparte, solo espero que esté bien. Sé que Conor ha pasado por momentos complicados. Parecía que realmente había cambiado. Había encontrado a Dios y tenía a sus hijos en primera fila. Estaba intentando avisar al árbitro cuanto antes”.

Y fruto de ello, le indultó: "Sus hijos estaban en primera fila. No quería verle recibir un daño innecesario. Intenté que detuvieran la pelea, pero así de loco es Conor. La primera vez que estaba en el suelo le estaba golpeando y me decía: ‘¡Pelea, pelea!’. Yo le respondí: ‘Pues levántate y peleemos’. Se volvió a caer y entonces ya detuvieron el combate”.

Y es que Holloway ya notó algo antes de que sonara la campana inicial: “Incluso cuando camino hacia el octágono no parecía el mismo Conor. Seguía preparado para pelear, pero esperaba verle mucho más alborotado, mucho más agresivo. Estaba increíblemente tranquilo. Pensé: ‘Vamos a ver cómo sale esto’. Sabía que iba a atacarme con algo y fue esa patada. Es una pena que terminara así”.

La lesión que sufre McGregor y su plazo de recuperación

Ya no podrá volver a ser el mismo. Aunque falta por confirmarse su lesión, Dana White, el mismo que avisó de las fracturas en las órbitas oculares de Ilia Topuria frente a Justin Gaethje, anunció que probablemente haya sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior.

El proceso de recuperación suele estar entre 9 y 12 meses, si bien podría volver a caminar sin muletas en un 1 o 2 meses. Pero claro, una cosa es volver a entrenar y otra competir. Y para hacerlo con la misma confianza que antes podría llevarle a McGregor cerca de dos años. Para entonces tendría 40 años y, si quitamos este minuto con Holloway, llevaría siete años sin aguantar de pie un asalto en el octógono.

Es muy probable que Conor le pida la revancha a Holloway y éste no la descarta, pero ahora mismo se tomará un descanso: "Él hablaba de este mundo de las 170 libras. Nosotros trabajamos muchísimo para competir en este peso y quiero experimentar ese Conor del que hablaba. Quiero saber cómo evoluciona su lesión. En cuanto a mí, volveré en 2027. Después de la pelea de marzo y esta, le debo tiempo a mi familia, a mi mujer y a mi hijo. Ahora mismo eso es lo más importante”.

El comunicado de McGregor tras el combate

Conor McGregor no va a poder celebrar su cumpleaños como a él le hubiese gustado hacerlo. Más allá de caer derrotado, ha sido la forma en la que lo ha hecho la que le va a quitar el sueño durante muchas noches.

Y es que ha esperado mucho tiempo para poder regresar por la puerta grande y hacer olvidar los escándalos de los que ha sido protagonista todo este tiempo atrás. Desde la condena civil que tuvo que pagar en 2024 por una supuesta agresión sexual a Nikita Hand hasta su sanción de 18 meses por dopaje.

Por eso, horas después de semejante bochorno en la jaula, el irlandés se desahogó en su cuenta de X: "Se me ha fundido el motor. Estoy destruido. No tenía ninguna lesión / lesiones antes de la pelea. Estaba lanzando patadas, plantando y saltando, durante todo el campamento y también detrás del escenario antes de la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que deprimido aquí. Sólo puedo describirlo como el infierno".

El final de McGregor en la UFC ha llegado

Todo tiene su fin y el de McGregor ha llegado. Por su bien. Aunque sea triste el desenlace, pero debe asumirlo. Ya no volverá a ser aquel que intimidaba con sólo verle andar. Ya todos le buscarán esa pierna que no volverá a ser la misma.

Le pasó algo similar a Topuria con Gaethje. Los dos quisieron terminar rápido la pelea y les terminó pasando factura. A McGregor, concretamente, en 69 segundos. Decidió abrir el combate con una patada giratoria en salto, pero un mal apoyo le provocó una grave lesión en su rodilla derecha.

Debe quedarse con esos 69 segundos donde volvió a demostrar su carácter ganador, queriendo pelear pese a no poder ni mantenerse de pie.

Tocé el cielo tras criarse entre el bullying escolar y la fontanería. Ahora, le toca volver a la tierra para disfrutar de lo sembrado y de su familia.

El último premio en metálico que se lleva McGregor

Aunque la UFC no hace públicas las bolsas oficiales de sus peleadores, diversas estimaciones publicadas por medios especializados sitúan las ganancias de McGregor en torno a los 30 millones de dólares entre bolsa garantizada, ingresos derivados de la televisión, patrocinios y otros conceptos contractuales.

Una cantidad que si se divide entre los segundos que se mantuvo dentro de la jaula equivale a 435.000 dólares por cada segundo que estuvo en el octágono. Sin duda, un buen regalo de despedida.