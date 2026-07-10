Topuria queda señalado en la UFC y Gaethje se sale con la suya

La derrota del luchador español en la UFC celebrada en la Casa Blanca ha reabierto un debate que El Matador había logrado cerrar con sus victorias y títulos

La derrota de Ilia Topuria en el UFC Freedom 250 no sólo le ha costado perder su invicto y el título del peso Ligero de la UFC, sino que también ha hecho que muchos detractores que le tenían ganas salieran a la luz para criticarle.

Ya sea los que, como Paddy Pimblett, aprovechan su fama para tratar de mejorar su status en la compañía; los que envidiaban su privilegiada posición; o los que le tachan de arrogante y de tener mejor cartel que el que, según ellos, merece, todos ellos han aparecido después de que El Matador cayera ante Justin Gaethje.

No se encuentran entre ellos los dos últimos que han hablado sobre esa derrota, aunque sí han vuelto a abrir un debate que parecía cerrado desde que Topuria le ganara a Charles Oliveira: el del tamaño del peleador español.

El 1,70 de Topuria no ha sido impedimento para que ganara a todo aquel que se enfrentase a él hasta esa cita con Gaethje en la Casa Blanca. Sin embargo, ya como campeón del peso Pluma, hubo muchas dudas sobre cómo le afectaría en su pelea con Max Holloway. Los diez centímetros de diferencia a favor del estadounidense no fueron obstáculo para que Topuria lo derrotara por KO. Era la primera vez que acababan así con Holloway. Aunque, antes de eso, el español vivió momentos complicados en la pelea.

Abren el debate sobre la altura de Topuria

Cuando decidió subir al peso Ligero, el debate volvió a salir y fueron muchos los luchadores de esa división que dijeron que, con su altura, poco podría hacer. La victoria ante Oliveira dejó el debate aparcado. Pero la derrota ante Justin Gaethje, que le saca 7 centímetros y que se veía muy grande a su lado, lo ha reactivado. Y hay quien vuelve a pensar que esta división no es en la que Topuria debería pelear.

"Muchas personas han calificado a Topuria como el mejor peleador de MMA del mundo. Y en su mejor momento, tal vez lo sea. Pero en peso Ligero aún no ha demostrado su valía. Ojalá lo pueda hacer pronto", indica Jon Anik, comentarista de UFC, en Submission Radio.

Anik cree que la diferencia de tamaño influyo en la derrota de El Matador. "Sus objetivos han cambiado. Ahora se centra en recuperar un título que no pudo defender con éxito en una categoría de peso donde tendrá que ceder terreno frente a muchos de estos rivales. El tamaño importa en algún momento, aunque en mi opinión, es un gigante mental", añade el norteamericano.

Bryce Mitchell señala a la altura... y al orgullo

No es el único que piensa así y que lo dice abiertamente en las últimas horas. El que fuera rival de Topuria y uno de sus primeras víctimas en la UFC, Bryce Mitchell, también cree que al español le iría mejor si bajara de peso.

"Para ser sincero, creo que le iría mejor en las 145 libras. Pero también creo que podría mantenerse fácilmente en las 155. Estuvo a punto de ganar a Gaethje y Gaethje es de lo mejor que hay. Realmente creo que el aspecto espiritual será lo que determine si volverá o no. Tiene todas las cualidades físicas y técnicas. Y tiene la mentalidad adecuada. No es alguien que se rinda", afirma.

No obstante, cree que la derrota ante Gaethje no se debió a la diferencia de tamaño, sino a que el orgullo le pudo al hispano-georgiano. Y comparó esa pelea con la suya, que en su día creía que Topuria nunca podría vencerle, se confió y muy pronto se dio cuenta que su rival era superior. "Lo relaciono con lo que me pasó con Ilia; así estaba yo cuando peleé contra él. Tuve demasiado orgullo para retirarme de la pelea. (…) Estaba invicto en ese momento, así que fue ese orgullo el que me hizo pensar: 'No, este tipo no me va a ganar. Estoy bien'. En el segundo asalto, supe que estaba acabado… ahí fue cuando mi orgullo me hizo caer. A él, su orgullo le hizo caer al pensar que Justin Gaethje no podía hacerle daño", reflexiona Bryce Mitchell.

Gaethje saca tajada de su victoria

Ajeno a este debate, pero disfrutando de la victoria está un Justin Gaethje que ya está sacando tajada de vencer a uno de los peleadores más mediáticos de la UFC. Según ha confirmado su representante, el controvertido Ali Abdelaziz, unos días después de ganar a Topuria, The Highlight ha firmado un acuerdo de patrocinio valorado en 3,6 millones de dólares.

"Acabamos de cerrar un contrato de patrocinio de 3,6 millones de dólares para Justin Gaethje tras su histórica victoria en el evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. El efecto Casa Blanca es real”, publicó en X el también agente de Islam Makhachev.

Gaethje también ha sido nominado a los premios ESPYS como Mejor Peleador y puja, si este fin de semana gana Conor McGregor a Max Holloway, por pelear con el irlandés, un combate ante el luchador más mediáticos de la historia de la UFC que le daría un buen pellizco. Todo eso aparte de darle el título del peso Ligero, que también elevará su caché en futuras peleas.