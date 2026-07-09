La insistencia de Míchel con Dani Ceballos

El entrenador del Ajax está muy interesado en el centrocampista sevillano el cual está sin equipo después de acabar contrato con el Real Madrid. El técnico madrileño lo está intentando convencer durante los últimos días, pero el de Utrera le da prioridad a fichar por el Real Betis al cual desea volver

Dani Ceballos vuelve a ser uno de los culebrones de verano del Real Betis. Más cuando el centrocampista es agente libre después de haber llegado a un acuerdo con el Real Madrid para rescindir el contrato que les unía. El futbolista quiere regresar al Real Betis y el club verdiblanco está abierto a que vuelva, pero aún no hay acuerdo. Una situación que quiere aprovechar Míchel Sánchez, ex entrenador del Girona FC y que ahora se ha hecho cargo del Ajax de Ámsterdam, quien lo quiere convencer para que se una al equipo neerlandés.

Míchel Sánchez está en contacto continuo con Dani Ceballos

Aprovechando que aún no hay acuerdo entre el Real Betis y Dani Ceballos, Míchel Sánchez ha movido fichar para intentar reclutar al centrocampista sevillano. El técnico de Vallecas está muy interesado en fichar al de Utrera y está en contacto continuo con él, llamándolo a diario según señala Matteo Moretto en Radio Marca.

Unas conversaciones que no han tenido nada de éxito ya que, de momento, Dani Ceballos prioriza su regreso al Real Betis por encima de todas las opciones que pueda tener sobre la mesa. Los motivos del sevillano es volver al equipo de su vida, estar cerca de su familia y, por otro lado, el atractivo proyecto deportivo del Real Betis con el que seguiría jugando la UEFA Champions League.

Por el momento, no hay acuerdo entre el Real Betis y Dani Ceballos porque hay diferencias económicas y porque el club verdiblanco le ha dado prioridad a reforzar el lateral izquierdo, ya realizado con el fichar de Fran García, y el delantero centro en el que se manejan varias opciones, teniendo un presupuesto de 15 millones de euros para invertir tal y como informados en ESTADIO Deportivo días atrás.

Ángel Haro no le cierra la puerta a Dani Ceballos

Ángel Haro, presidente del Real Betis, ha señalado en las últimas horas que aunque ahora mismo está complicado la llegada de Dani Ceballos al equipo verdiblanco es un movimiento que no se puede descartar. "Hay más condicionantes que no se cumplen hoy por hoy. Las circunstancias van evolucionando y no quiere decir que no pueda venir, pero con las circunstancias actuales, Dani no es una realidad para el Betis".

La realidad es que el Real Betis tiene muchos jugadores en las posiciones de centrocampista y de mediapunta y que primero tendría que liberar salarios para hacer espacio a un Dani Ceballos que no cobraría poco dinero.

Por el momento, hay calma sobre el futuro de Dani Ceballos, pero lo cierto es que el centrocampista prioriza fichar por el Real Betis, a pesar de que ha tenido sondeos del Villarreal CF o la Juventus, y el club verdiblanco también está por la labor de que vuelva, pero siempre dentro del marco económico que tiene la entidad la cual tiene que acometer durante este mercado de fichajes de verano varios esfuerzos importantes para ser competitivo en una temporada en la que tiene que compaginar LaLiga, la UEFA Champions League y la Copa del Rey.