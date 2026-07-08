Morante y Manu González lucharán por ser campeones de Europa antes de ponerse a las órdenes de Pellegrini

La selección española sub 19 logra el pase a la final del próximo sábado (ante Alemania o Ucrania) con los dos canteranos del Real Betis como titulares. Esta vez goleó a Croacia (3-0) para demostrar su cartel de favorita

Manuel Pellegrini tendrá que seguir esperando a José Antonio Morante y Manu González. Aunque por una buena noticia. Ambos han sellado esta tarde el pase a la final del Europeo sub 19 que se celebra en Gales con la selección española, lo que retrasará unos días más su incorporación a la pretemporada del primer equipo, como está previsto que suceda. Es más, al meta se le tiene reservado el papel de tercer portero de la primera plantilla tras la retirada de Adrián San Miguel, descartándose firmar a otro en su lugar, mientras que al extremo se le ve preparado para tener protagonismo en los planes del 'Ingeniero', aunque siga con ficha del filial.

Siguen siendo el 'pichichi' y el 'zamora' de la Euro sub 19

De momento, el próximo sábado, a las 20:00 horas, lucharán por coronarse campeones continentales, con Alemania o Ucrania como posibles rivales (ambos disputan esta tarde, a la misma hora, la otra semifinal). Piezas importantes en los planes de Paco Gallardo, ambos fueron titulares en una 'Rojita' que vapuleó a Croacia por 3-0, si bien esta vez faltó el gol del la perla verdiblanca, siendo los autores de los tantos Xavi Espart, antes del cuarto de hora, y ya en la segunda mitad Salinas y Diallo, que se se coloca con tres dianas, todavía una por detrás de Morante, 'pichichi' del torneo.

Por su parte, Manu González, el meta menos goleado del campeonato, volvió a dejar su meta a cero, como hizo en la fase de grupos ante contra Gales (0-7) y Dinamarca (3-0), descansando en el tercer envite ante Alemania (4-0). Una inmaculada trayectoria que quedó certificada con otro gran partido de las jóvenes promesas nacionales, que dominaron la posesión y ejercieron una adelantada presión que ahogó a los balcánicos, aunque no gozaron de excesivas ocasiones en el primer acto.

Morante tuvo su gol y Manu González no dio opciones al rival

En la reanudación se vio más a Morante, con varios centros al área que no llegaron a buen puerto. También tuvo su ocasión en el minuto 56, tras un pase desde la derecha de Quim Junyent, pero esta vez su disparo se marchó alto, marchándose sustituido en el 63', cuando el marcador ya lucía un 2-0, por Anxo Rodríguez. Sí completó el partido Manu González, que se mostró muy seguro aunque apenas tuvo que intervenir. Respondió en cualquier caso con acierto a un remate centrado de Covic mediado el segundo tiempo y un peligroso centrochut desde el costado diestro poco después, antes de que llegará la sentencia, tras lo cual también detuvo sendos envíos de Zrilic y Simic, ya en el alargue.

En el Real Betis, mientras tanto, siguen muy atentos a la evolución de sus prometedores canteranos, que se incorporarán a la segunda fase de la pretemporada del primer equipo, con un plan ya diseñado. Ninguno de ellos se moverá del conjunto verdiblanco, aunque por Morante ha habido varios equipos de Segunda división que han solicitado una cesión. Es el caso del Cádiz, el Córdoba y el Ceuta de José Juan Romero. Pero todos han recibido un 'no' por respuesta.

Morante no saldrá cedido pese a las ofertas, pero "hay que tener paciencia"

Tras debutar oficialmente a las órdenes de Pellegrini la pasada campaña, en la visita al PAOK de Salónica en la Europa League, este próximo curso está llamado a adoptar el papel de revulsivo en el primer equipo pese a estar todavía en edad juvenil. El descenso del Betis Deportivo hace pensar que la Segunda RFEF se le quedará pequeña y podría asumir el rol de Pablo García, con ofertas para salir. Será su desempeño en la pretemporada el que dicte si se acude al mercado para firmar a un extremo que cubra las espaldas a Antony en la derecha o se apuesta por el ascenso de Morante, que con sus goles en el Europeo sub 19 está llamado con fuerza a la puerta del técnico chileno.

Ahora bien, nadie quiere cargar de responsabilidad a un jugador que apunta algo, pero solo tiene 19 años. "Va a hacer la pretemporada y le estamos viendo una evolución muy destacada. José Antonio creo que tiene la cabeza bien amueblada y puede llegar. No tenemos que meterle presión. Muchas veces tenemos tantas ganas de que nuestros canteranos lleguen que metemos presión añadida. Hay que tener paciencia", destacó al respecto este pasado martes el presidente bético, Ángel Haro.