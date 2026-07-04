Morante solicita el sitio de Pablo García: la cantera del Betis sigue pintando de verdiblanco la UEFA Euro sub 19

El extremo verdiblanco fue suplente en la tercera jornada de la Fase de Grupos del campeonato continental que se está celebrando en Gales, pero nada más salir del banquillo alargó su momento de gloria con su cuarta diana para cerrar la goleada ante Alemania, colocarse como Bota de Oro del torneo y celebrar el pase a las semifinales con el liderato del Grupo A

La Euro sub 19 que organiza anualmente la UEFA lleva pintada de verdiblanco durante más de un año de manera ininterrumpida. En la edición de 2025, en Rumanía, Pablo García cautivó a todo el mundo con sus cinco goles, cuatro de ellos ante Alemania en un alocado partido de semifinales que acabó con un 6-5 a favor de la 'Rojita', antes de caer en la final por la mínima ante Países Bajos. En este verano de 2026, en Gales, el canterano del Real Betis ha encontrado heredero para su trono en su amigo José Antonio Morante, quien este sábado ha completado una primera fase espectacular con cuatro tantos y una asistencia en sólo tres partidos.

España también aplasta a Alemania (4-0) y Morante vuelve a ver portería en la Euro sub 19

España encaraba la tercera y última jornada de la Fase de Grupos sin nada en juego, ya que estaba clasificada después de ganar por 0-7 a la anfitriona Gales, con dos dianas y una asistencia de Morante; y por 0-3 a Dinamarca, con un nuevo golazo del extremo bético. Por eso, a pesar de que estaba en juego el liderato del Grupo A frente a Alemania, el seleccionador Paco Gallardo refrescó el once dando descanso a varios titulares.

Entre ellos, el propio Morante y el también verdiblanco Manu González, quien había dejado su portería a cero en las dos primeras citas y fue relevado por el meta merengue Javier Navarro. A pesar de las rotaciones, la 'Rojita' pasó por encima del combinado germano y se impuso por un contundente 4-0. Para redondear la fiesta, el marcador lo cerró un desatadísimo Morante, que entró al campo en el minuto 66 en sustitución del madridista Thiago Pitarch y en el 75' mandó a la red el cuarto tanto.

De nuevo entró por el perfil derecho, profundizó y la cruzó con calidad con su pierna zurda para batir al meta germano Kamga. El encuentro ya estaba encarrilado gracias al doblete anotado en la primera media hora de juego por el delantero del Atlético de Madrid Sergio Esteban -hermano del exbético Paco Esteban- y a la anotación sumada al poco de la reanudación por el extremo del Borussia de Dortmund Ousmane Diallo, otro futbolista que está brillando con luz propia en esta Euro sub 19.

El martes 8, España juega las semifinales: atento al Ucrania - Italia; mínimas opciones para Croacia

De este modo, España llega un año más a semifinales y lo hace en un momento de forma arrollador: nueve puntos, con tres victorias en tres partidos en los que ha celebrado 14 tantos y no ha encajado ninguno. Para conocer el último escollo para acceder a la gran final y optar a quitarse la espinita del año pasado habrá que esperar a la sobremesa de este domingo, 5 de julio, cuando se deciden las cosas en el Grupo B. El rival será el segundo de una clasificación que encabeza Ucrania con 6 puntos, seguida de Italia con 4 y justo antes de un duelo directo entre ambas. Un punto tiene Croacia, que cierra con un derbi balcánico ante Serbia (aún sin puntos).

Morante sigue dando motivos para que el Betis cierra la puerta de su salida

El descenso del Betis Deportivo a Segunda Federación invita a pensar que el filial se le quedará demasiado pequeño a un Morante al que ya se le ha visto sobrado en el curso y medio que ha jugado en el segundo equipo de la entidad a pesar de tener edad Juvenil. Atentos a su futuro inmediato están numerosos equipos de LaLiga Hypermotion; entre ellos vecinos como el Córdoba CF, el Cádiz CF o el AD Ceuta de José Juan Romero.

No obstante, el futbolista ya ha dejado claro que quiere quedarse para cumplir el sueño de debutar en La Cartuja -se estrenó en Grecia ante el PAOK- y de aspirar a vivir en primera persona este año en la UEFA Champions League. El club ha recogido el guante y le reserva plaza en el plantel de Manuel Pellegrini con un rol de revulsivo muy similar al que ha tenido Pablo García en la pasada 2024/2025 -sumó 725' en 25 partidos con dos goles y dos asistencias-.

El Europeo sub 19 vuelve a confirmar refuerzos canteranos que ya están maduros para exhibirse en el primer equipo del Real Betis. Pablo García se llevó la Bota de Plata en Rumanía 2025 con sus cinco dianas (una menos que el neerlandés Kees Smit) y Morante se ha colocado este sábado como momentánea Bota de Oro de este torneo continental en Gales 2026 con su cuarta diana, una más que el alemán Otto Stange. Está que se sale.