Canadá - Marruecos en directo: Resultado del partido de octavos de final del Mundial 2026

Sigue en directo el Canadá - Marruecos, el partido que abre los octavos de final del Mundial 2026 y que pone en juego el primer billete para los cuartos. Los anfitriones quieren seguir haciendo historia ante su afición, mientras que los Leones del Atlas buscan confirmar que lo de Catar 2022 no fue casualidad. Vive con nosotros el minuto a minuto

Dos selecciones que sueñan con dar un paso más hacia la gloria. Desde este momento os contaremos todo lo que ocurra, minuto a minuto.

¿Estáis nerviosos con el comienzo de los octavos de final????????

INCREIBLE QUE Marruecos Y Egipto son las únicas selecciones africanas que siguen . De las 10 que arrancaron el Mundial, 9 llegaron a dieciseisavos. En dicha ronda han caído 7 y solo queda una pequeña representación. Asiáticas y oceánicas, ya no queda ninguna.

Marruecos superó a Países Bajos en la tanda de penaltis y afronta los octavos con la experiencia de un bloque que ya brilló en Qatar 2022.

Canadá llega con la moral alta tras eliminar a Sudáfrica gracias a un gol agónico de Stephen Eustaquio.

Por si quieres dar una vista al cuadro de octavos y así recuerdas...

Marruecos viene con una baja importantísima para la selección, la de Chadi Riad, el líder de la defensa que durante su último partido sufrió molestias en la rodilla.

Empezamos con los octavos de final del Mundial 2026. Esta fase se abre hoy viernes con el partido entre Canadá y Marruecos que se disputará en el NRG Stadium de Houston.

Los norteamericanos buscan alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo, mientras que los 'Leones del Atlas' pretenden confirmar que su gran rendimiento en los últimos años no fue casualidad y seguir consolidándose entre las grandes potencias del fútbol internacional.

Canadá ha dado un importante paso adelante desde el Mundial de Catar y ha aprovechado su condición de anfitrión para crecer durante el campeonato. Marruecos, por su parte, continúa demostrando que posee uno de los bloques más competitivos del panorama internacional, con una mezcla de experiencia, talento y solidez defensiva que le convierte en un rival complicado de superar.

Desde dos horas antes del pitido inicial, en este directo podrás seguir toda la última hora del encuentro: las alineaciones oficiales, el ambiente en Houston, las declaraciones de los protagonistas y, una vez comience el partido, el minuto a minuto con todas las ocasiones, goles, cambios y decisiones arbitrales.

Canadá quiere seguir soñando

Canadá ha dejado muy buenas sensaciones en la fase de grupos y además ha dejado a Sudáfrica atrás en la ronda anterior. Con esto la selección de Jesse Marsch quiere aprovechar el impulso que supone disputar el Mundial en casa para seguir avanzando en el torneo.

El fútbol en la selección de Canadá ha ido en crecimiento tanto en resultados como en la calidad de la plantilla donde podemos ver a grandes como Jonathan David, Alphonso Davies, Stephen Eustáquio o Tajon Buchanan. La velocidad por las bandas y la capacidad para salir al contragolpe son algunas de las principales armas que puede usar este equipo para poder conseguir la victoria.

Marruecos, un rival que sabe competir

Sin embargo, Marruecos es un rival que vuelve a confirmar que es una de las selecciones más fiables de las grandes competiciones. Tras alcanzar las semifinales en el Mundial de Catar 2022, el conjunto africano mantiene la base de aquel equipo y continúa ofreciendo un fútbol muy competitivo.

Llegan con la eliminación de Países Bajos, un partido que se complicó y tuvieron que irse a la tanda de penaltis. Achraf Hakimi lidera una selección en la que también destacan Bono, Nayef Aguerd, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi o Brahim Díaz, futbolistas acostumbrados a competir al máximo nivel europeo.

Es una eliminatoria muy igualada por parte de amos equipos donde los dos destacan por su orden táctico.

Alineaciones

Canadá: Dayne St. Clair; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Stephen Eustaquio, Nathan-Dylan Saliba, Tajon Buchanan, Jacob Shaffelburg; Jonathan David y Cyle Larin.

Marruecos: Bounou; Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari.