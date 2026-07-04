Defensa tajante de Barcola sobre Mbappé en pleno Mundial: "Está muy involucrado con nosotros"

Barcola habla de su futuro antes de medirse a Paraguay: "Estoy concentrado en el Mundial, lo que pase después, no lo sé", una frase que mantiene la duda sobre su continuidad en el PSG. Además, el extremo ha destacado a figuras claves de Francia como Mbappé, Olise, Dembélé o Doué, entre otros

Barcola está siendo uno de los protagonistas del momento de forma de Francia en este Mundial. Pese a no ser indiscutibe en el once de Didier Deschamps, el futbolista del PSG ya ha firmado dos goles y una asistencia en cuatro encuentros. De esta manera, el jugador habló en la previa del partido ante Paraguay de esta noche, destacando nombres propios como el de Olise, Doué, Dembélé o Mbappé, los encargados de ver puerta.

En este sentido, Barcola ha apuntado la dificultad del encuentro contra Paraguay de octavos de finall del del Mundial 2026: "Son un equipo que defiende mucho". Por otro lado, el extremo de 23 años ha querido mantener la duda con respecto a su futuro, abriendo incluso al puerta de salida del PSG al no contar con suficiente protagonismo. De esta manera, hay equipos como el Liverpool que pueden estar tras su fichaje.

Barcola marca las fechas para tomar una decisión sobre su futuro

El futuro de Barcola sigue siendo una incógnita. Pese a tener contrato hasta 2028 con el PSG, el francés puede ser una de las salidas del conjunto de Luis Enrique en este mercado de fichajes. No obstante, el extremo ha querido mantener la incógnita en rueda de prensa: "Estoy concentrado en el Mundial. Lo que pase después, no lo sé". La Premier League puede ser un destino ideal para el jugador de 23 años, una de las estrellas de Francia.

Por otra parte, Barcola ha hablado de figuras destacadas de Francia como es Olise: "Es tranquilo, es un tipo muy sereno, vive en su propio mundo. Es una gran persona". Sobre el partido ante Paraguay ha afirmado que "son un equipo que defiende mucho y que va a realizar muchas entradas duras. Pero también son un equipo al que le gusta jugar al fútbol, ​​como vimos contra Alemania. Va a ser un buen partido de fútbol".

Barcola, sobre Dembélé: "Estaba muy contento por el hat-trick y todos nos alegramos por él"

Barcola ha analizado una de sus principales competencias en Francia en la banda izquierda, Doué: "Cada uno tiene sus puntos fuertes. Désiré tiene esa facilidad con el balón en los pies, lo mío es más bien encontrar espacios". El extremo del PSG comentó las críticas sobre Dembélé: No sé si le afectó o si leyó lo que se decía de él. Estaba muy contento por el hat-trick y todos nos alegramos por él".

En la otra cara de la moneda se encuentran jugadores como Zaire-Emery, que no se han estrenado aún en este Mundial 2026, aunque Barcola ha explicado que su compañero "está tranquilo, sabe que llegará su momento en el que podrá ayudar al equipo. Todos estamos con él, lo apoyamos. Lo está llevando bien, no está de mal humor".

Barcola: "Ya nos estamos acostrumbrando al calor"

Barcola ha analizado, en la previa del Paraguay - Francia, las altas temperaturas que se están viviendo durante el Mundial: "Seguro que nos cansará un poco más, pero ya nos estamos acostumbrando al calor. Nos mantenemos bien hidratados. Va a ser un poco incómodo, pero no demasiado".

El extremo de Francia y del PSG valoró el favoritismo que se le da a los de Didier Deschamps en este torneo de selecciones: "No hacemos caso a lo que se dice a nuestro alrededor, nos mantenemos concentrados. Sabemos que tenemos un buen equipo que está trabajando bien y esperamos que siga así".

Barcola y la importancia de Mbappé en Francia: "Habla mucho con el entrenador"

Barcola fue preguntado en rueda de prensa por Mbappé y su estado de forma con Francia, que pierde para hoy a Tchouameni: "¿Ha cambiado? No. Sabíamos que iba a hacerlo. Aparte de eso, está muy involucrado con nosotros, habla mucho con el entrenador".

El internacional con Francia respondió con ironía al hablar de Rabiot: "No sé su edad exacta, pero cumple su papel de hermano mayor. Está ahí con los jugadores más jóvenes. En el campo, lo que me sorprende es que está en todas partes".