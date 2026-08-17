Cañizares aclara por qué Rodri no fichó por el Real Madrid: "Ya conocéis cómo es Florentino Pérez"

El ex guardameta del Real Madrid además de otros conjuntos como el Valencia, apuntó en 'El Partidazo' de la Cadena Cope, que la llegada del centrocampista español al Santiago Bernabéu no se produjo porque tenía un acuerdo con el perdedor de las elecciones a la presidencia, Enrique Riquelme

El fichaje de Rodri Hernández tiene dos lecturas según se mire desde el Barcelona, equipo que al final se ha llevado el gato al agua con la llegada del centrocampista español desde el Manchester City o desde el Real Madrid. Los blancos fueron los primeros que tras el gran Mundial de Rodri Hernández activaron la maquinaria para traerse al Santiago Bernabéu al mejor jugador del último Mundial.

Rodri terminó diciéndole que no al Real Madrid y a falta de oficialidad parece que será el Barcelona el equipo para el que juegue el centrocampista en las próximas temporadas. Con un precio que rondaría los 67 millones de euros, el Barcelona da un golpe de efecto con el fichaje de Rodri ya que arrebata un deseo para el centro del campo de José Mourinho. Sobre esta no llegada de Rodri Hernández al Real Madrid, opinó en 'El Partidazo' de la Cadena Cope el ex guardameta blanco Santi Cañizares.

Cañizares señala a Florentino Pérez tras el fichaje frustrado de Rodri Hernández

Cañizarez explicó que el hecho de que Rodri Hernández apareciese vinculado a Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid del pasado 7 de junio, fue el detonante principal para que el ganador de dichos comicios, Florentino Pérez, decidiese dar un paso atrás por el centrocampista español.

Rodri Hernández, según el propio Enrique Riquelme, tenía un acuerdo con el empresario para en caso de ganar las elecciones, firmar por el Real Madrid. "El motivo por el que Rodri Hernández no está en el Real Madrid es porque cerró un acuerdo con un candidato que perdió las elecciones. Ya conocéis cómo es Florentino Pérez". Otro de los tertulianos, Gonzalo Miró, también remarcó que Rodri Hernández no será jugador del Real Madrid porque el propio club blanco no quiere: "Si el Madrid no lo ficha es porque no quiere".

Cañizares ya le puso un precio al fichaje de Rodri Hernández

A final del pasado mes de julio, el propio Santi Cañizares, también en el programa de radio citado anteriormente, trató de dar un "buen precio" para el fichaje de Rodri Hernández. En ese momento el Barcelona no aparecía en la ecuación y el tertuliano apostó por unos 40 millones: "40 millones, una cosa así. Teniendo en cuenta la edad que tiene. Teniendo en cuenta también que no hay que obviar que es un jugador fantástico, impecable, pero es un jugador que viene también de lesión grave. Entonces yo creo que 40 millones es un buen precio".

El golpe de efecto del Barcelona con la llegada de Rodri Hernández

El fichaje de Rodri ha sido sumamente comentado por tratarse de uno de los jugadores más deseados del panorama internacional. Además, el hecho de que en cierto modo Real Madrid y Barcelona pugnasen por la llegada a sus respectivos equipos, le ha añadido más picante a una operación que aún está a falta de confirmación oficial. El morbo está asegurado cuando el próximo fin de semana del 8 de mayo de 2027, el Real Madrid reciba al Barcelona en el Santiago Bernabéu en el segundo clásico de la temporada en LaLiga EA Sports (el primero se disputará el fin de semana del 24 de octubre).