Mbappé se va de fiesta con Ester Expósito: el lío con su lesión y la postura del Real Madrid

Desconvocado por Francia debido a una hiperextensión de rodilla, al delantero del conjunto blanco se le ha visto junto a su pareja en una famosa discoteca de París mientras otros lesionados de la plantilla acuden a Valdebebas para recuperarse

En pleno parón de selecciones, el Real Madrid está muy pendiente de Kylian Mbappé. Pero no por su gol, el número 67 en 107 partidos con la selección de Francia, que sirvió para que el combinado 'bleu' arrancase con victoria en la Nations League ante Turquía (0-1). Poco antes de la hora de juego, el delantero parisino tuvo que abandonar el terreno de juego e hizo saltar las alarmas, viajando de inmediato a la capital de España el pasado sábado para someterse a unas pruebas médicas que han tranquilizado a todos en el Santiago Bernabéu. Aunque el lío está servido por el modo en el que el internacional galo se está 'recuperando' de esa dolencia.

Gol con Francia y tres partidos de baja

El propio Zinedine Zidane, nuevo seleccionador galo, aseguraba tras el encuentro en tierras otomanas que solo se trataba de "un pequeño problema", si bien prefirió no correr riesgos y decidió desconvocarlo. Así, ya perdió el choque ante Bélgica de este pasado lunes, también a domicilio, y tampoco estará en los dos siguientes ya como local, frente a Italia, mañana, y de nuevo Bélgica, el próximo lunes.

Las dudas con respecto a las pruebas médicas a Mbappé

En su lugar, Mbappé acudió a Valdebebas y allí se le diagnosticó una "hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda". Aunque en el El Chiringuito han arrojado dudas al respecto. "Hay un gran misterio en todo esto porque viene lesionado de su selección, se hace las pruebas y son 20 minutos. El otro día dijimos que en 20 minutos se puede hacer lo que se puede hacer. No se puede hacer una resonancia magnética, por ejemplo", afirmó el periodista Marcos Benito.

El periodo estimado de baja de Mbappé

Sea como fuere, lo cierto es que se estima que el francés podría estar de baja entre 10 y 12 días, por lo que incluso podría estar listo para el siguiente encuentro liguero, ante el Villarreal en casa el sábado 10 de octubre. Aunque a muchos aficionados blancos no les ha gustado que este pasado miércoles se le haya visto acudir con su pareja, la actriz española Ester Expósito, a una fiesta en la conocida discoteca parisina 'Boum Boum'.

El problema es que este momento de diversión lejos de Madrid se produce en pleno proceso de recuperación y sin que a Mbappé se le haya visto acudir a Valdebebas para tratarse desde que cayó lesionado. Otros compañeros tocados físicamente, como Fede Valverde y Konaté, sí han aprovechado estos últimos días para avanzar en sus respectivas rehabilitaciones. Pero al ex del PSG nadie le ha visto el pelo.

Mourinho y los médicos han dado su visto bueno

Oficialmente, nadie del Real Madrid ha salido a la palestra para explicar el comportamiento de su estrella. Aunque el diario As sí afirma que tanto José Mourinho como su cuerpo técnico han aprobado el viaje del atacante a París. Del mismo modo, los servicios médicos también están al tanto de todo y filtran que la lesión que sufre solo necesita de reposo activo en estos primeros días, por lo que consideran que no ganaría nada acudiendo a trabajar a la ciudad deportiva.

Es decir, que al club blanco no parece importarle demasiado que Mbappé se deje ver en la noche parisina junto a su pareja. Aunque a nivel de imagen, no son pocos los palos que le están cayendo a un jugador que ha firmado un gran arranque de temporada, con ocho tantos en ocho partidos entre LaLiga y la Champions.