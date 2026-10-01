Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente: "Soy madridista y lo seré siempre, pero en el Betis he encontrado una familia"

No sólo no se arrepiente de marcharse del Real Madrid, sino que asegura que sus vivencias en estos primeros meses de verdiblanco incluso están superando sus expectativas. La inesperada llamada para volver a la selección española después de tres años de ausencia refuerza aún más la decisión de firmar por el Real Betis

El gran protagonista de este pasado miércoles se llama Fran García y es futbolista del Real Betis. La lesión de Álex Grimaldo motivó que Luis de la Fuente llamase por sorpresa al lateral izquierdo de la selección española que se estrenó en una convocatoria con la selección española absoluta en el verano de 2023 como premio a su gran rendimiento en el Rayo Vallecano y disputó sus primeros minutos con la 'Roja' cuando apenas se habían cumplido dos meses desde su regreso al Real Madrid. Ya no había vuelto a pisar Las Rozas hasta ahora, cuando ha visto reforzada su decisión de marcharse al club verdiblanco después de que los merengues se gastasen 110 millones de euros en dos laterales zurdos. "No puedo estar más contento", asegura sobre esta recién iniciada aventura en Sevilla.

Fran García cuenta cómo se enteró de su inesperada convocatoria con España

"Estaba en el entrenamiento con el Betis. Estábamos en el gimnasio. He terminado de hacer el trabajo post-entreno con varios compañeros y en una de las series que nos quedaba por terminar hemos ido a mirar el móvil y he visto una llamada de la selección. Así que les he devuelto la llamada. Me han dicho que Grimaldo tenía unas molestias y que cómo estaba yo, si estaba de vacaciones o entrenando porque a la noche tenía que estar en la ciudad deportiva de la selección", ha explicado Fran García en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER sobre la gran noticia recibida el miércoles.

"Sí, sí, muy contento. De hecho, la gente allí (compañeros y trabajadores del Betis) estaba súper contenta, súper feliz por mí. O sea que muy, muy bien. Yo no me lo esperaba. De hecho, el martes estuve viendo el partido con algunos compañeros y no, no me esperaba para nada. De hecho, ya estaba planificando el fin de semana libre; pero nada, lo que fuera a hacer puede esperar sin problemas", ha añadido.

"Soy y seré siempre madridista, pero en el Betis he encontrado una familia"

"Yo siempre he dicho que el jugador es del sitio en el que está. Yo soy madridista, siempre lo he sido y lo voy a ser siempre. Eso lo he mamado desde pequeño. Pero yo he estado en el Rayo Vallecano y he sido un rayista más y soy rayista también. Ahora he llegado al Betis y la verdad es que el cariño que coges a la gente, a la afición, a los trabajadores, a la gente que está detrás de nosotros en el día a día... Es algo increíble porque son muy cercanos y súper alegres".

"No hay nunca un mal rollo, al contrario, tratan de alegrarte si te ven mal o si te ven preocupado por algo y ya te digo, a mí desde el primer día todo era facilidades, todo era tenderme la mano para cualquier cosa que necesitaba y para mí eso cuando llegas nuevo a un sitio es algo espectacular porque te ayuda a sentirte cómodo, a centrarte sólo en jugar. Desde el primer día he encontrado una familia", ha relatado sobre sus sensaciones en estos primeros meses en Sevilla.

Su salida del Real Madrid: "Pagaron 60 millones por Cucurella, 50 por Carreras y con Mendy ya éramos cuatro laterales"

"Yo termino la temporada pasada jugando, a pesar de que fue una temporada difícil para mí. Hablo con mi representante y me dice que por ahora no va a venir ningún refuerzo en mi puesto; pero a los dos días hacen oficial lo de 'Cucu'. En ese momento llamo a mi 'repre' y le digo 'A ver, entiendo que si se han hecho dos fichajes por 60 (Cucurella) y 50 millones (Carreras, el año anterior), la prioridad a la hora de jugar será para ellos'. Éramos cuatro en esa posición, aunque Ferland (Mendy) venía de una lesión complicada porque se tuvo que operar y pasar por quirófano. No me gusta conformarme. De hecho, a veces soy demasiado exigente. Quería disfrutar, yo quería pasármelo bien y jugar", ha manifestado.

Su fichaje por el Betis: "No puedo estar más contento"

"Aunque he tenido protagonismo, porque he jugado 110 partidos con el Madrid en tres años, hice realidad mi sueño de jugar en el primer equipo, de ganar títulos con el equipo de mi infancia y ahora quería disfrutar, competir... También para el club mi salida era una opción viable porque éramos cuatro en una posición y había opciones para salir. Tanto fuera como en España. El Betis fue el que más me llamó. Y también fue por cercanía. Me gusta tener cerca a los míos y Sevilla está a una hora en avión o a dos y pico en AVE. Tomamos esa decisión y hasta el momento no puedo estar más contento por ello".

"No, no me dio tiempo a hablar con Mourinho. Fue todo muy rápido, porque estábamos de vacaciones. Me llaman un martes o un miércoles a las 22:30 de la noche o incluso más tarde y me dicen 'Mañana tienes que coger las cosas que vamos a Sevilla'. Y yo me veo sin botas, sin espinilleras... No tenía nada. Hablé con gente del Real Madrid, me dijeron que fuese a primera hora y antes de las 8 fui antes de viajar a Sevilla".

"El Betis viajaba a Alemania, para la pretemporada y yo me reúno con ellos ya al día siguiente después de pasar las pruebas médicas", ha explicado Fran García. Con él en la absoluta, el Betis ya tiene representantes en las tres primeras selecciones españolas: en la sub 21 está Manu González, mientras que en la sub 20 figuran Iván Corralejo y José Antonio Morante, que se salió con un gol y una asistencia ante México.