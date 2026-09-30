Suspendido el partido entre el Betis y el Ceuta en La Cartuja

La idea, siempre que el calendario lo permita, es la de que el Betis vaya a jugar a Ceuta en algún momento, intentando "acercarlo de forma más directa a la ciudadanía ceutí y potenciar su carácter benéfico"

Este jueves Sevilla iba a acoger un partido que trascendía lo futbolístico. El Real Betis había tenido la iniciativa de organizar un encuentro ante la AD Ceuta FC para rendir homenaje a la ciudad autónoma y a sus ciudadanos después de lo ocurrido allí el pasado 30 y 31 de julio con la entrada masiva e irregular de más de 80.000 personas procedentes de Marruecos. Además, lo recaudado iba a ir destinado a Cáritas Diocesana de Ceuta, pero la tarde del miércoles, a poco más de 24 horas de disputarse el partido, se conocía que el encuentro quedaba suspendido por mutuo acuerdo de ambos clubes.

"Ambos clubes han tomado esta decisión con el objetivo de reforzar el carácter social y solidario con el que nació esta iniciativa. Por ello, estudiarán la celebración del encuentro en una nueva fecha y en unas condiciones que permitan acercarlo de forma más directa a la ciudadanía ceutí y potenciar su carácter benéfico", aseguran desde el conjunto verdiblanco.

"Los fondos recaudados a través de la fila cero se destinarán, como estaba previsto, a Cáritas Ceuta. En cuanto a las entradas ya adquiridas, el Real Betis procederá en los próximos días a la devolución de su importe", añaden.

Si bien es cierto que el aplazamiento ha sido de mutuo acuerdo entre Real Betis y AD Ceuta FC, lo cierto es que esta decisión ha sido toda una sorpresa en la ciudad autónoma. Tanto es así que miembros del Gobierno de Ceuta estaban viajando a Sevilla mientras se conocía la noticia. Además, desde Cáritas han perdido los alojamientos ya reservados en la capital hispalense, donde se iban a encontrar con personalidades eclesiásticas como el administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Mons. Ramón Darío Valdivia Giménez, quien también tenía pensado acudir al encuentro.*

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