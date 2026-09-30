Sergi Altimira dispara su precio tres meses después de la operación redonda firmada por el Betis

Completamente indiscutible en el Sporting Club, el valor de mercado del de Cardedeu ha experimentado un crecimiento sensible desde que abandonó La Palmera, muy por encima de lo ingresado por el Betis

Hoy se cumplen tres meses de la oficialidad del traspaso de Sergi Altimira al Sporting Clube y el centrocampista ya ha disparado su valor de mercado merced a su extraordinaria puesta en escena en Portugal.

Los verdiblancos, tras largas negociaciones con el Leipzig alemán también implicado, firmaron un negocio redondo, muy cercano a las cifras previstas por un futbolista que ocupaba un lugar secundario en los planes de Pellegrini. Así, tal y como desveló con detalles el club luso, el pacto se cerró en 18,5 millones más dos millones en variables que permitirían al Betis aumentar sus ingresos por un jugador por el que pagó solo dos millones el verano de 2023.

Altimira lo ha jugado prácticamente todo en el Sporting Clube

Aunque a priori prefería militar en el fútbol germano, el de Cardedeu ha caído de pie en el Sporting, donde inmediatamente se hizo con el puesto de titular y no ha tardado en convertirse en un futbolista referencia para Rui Borges.

De hecho, Sergi Altimira lo ha jugado prácticamente todo como blanquiverde hasta el punto de que solo se ha perdido tres minutos al ser sustituido en el 87' ante Nacional, completando el resto de encuentros. En total, ha disputado 717 minutos repartidos en ocho partidos, siete de la Liga Portugal y uno de Champions ante el Galatasaray, con un saldo de un gol anotado en el segundo partido liguero.

El valor de mercado de Altimira sube cinco millones de euros

Este protagonismo y rendimiento superlativo han provocado que su cotización se dispare solo tres meses después de abandonar La Palmera por una jugosa cantidad. Y es que, por entonces, su tasación había alcanzado los 20 millones de euros, un techo muy alto que ha dejado atrás para llegar a la cifra de 25 millones en la revisión realizada ayer mismo por la web especializada Transfermarkt, Cinco kilos más en un escaso margen de tiempo reflejo del crecimiento imparable del futbolista de solo 25 años.

En este sentido, cabe recordar que cuando llegó al Betis su valor de mercado era de 300.000 euros y en octubre de 2023 subió a dos millones, por lo que, en tres años, ha elevado su valor en 23 millones de euros, a casi ocho por temporada, lo que permite valorar la dimensión del acierto verdiblanco cuando lo fichó del Getafe en 2023 por solo dos kilos.

El Betis no se guardó un porcentaje de la futura venta ni de la plusvalía

Una subida de valor de la que, sin embargo, el Betis no podrá beneficiarse en un futuro tanto en cuanto en el acuerdo de su traspaso no se reservó un porcentaje su pase de cara a una futura venta ni tampoco de la plusvalía, por lo que solo podría ingresar más dinero en función de que se cumplan las variables redactadas en el contrato. En cualquier caso, en La Palmera pueden estar muy orgullosos de la venta de Altimira, un futbolista además completamente amortizado sobre el césped.

No en vano, disputó 6.067 minutos como bético repartidos en 110 partidos, con un balance de cinco goles y cuatro asistencias

.