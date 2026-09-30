Álvaro Fidalgo reacciona a las noticias de su fichaje por el América y a su ingrato rol en el Betis: "No es fácil pero, bueno, estoy en un equipo de Champions"

El 'Maguito' no esconde que sufre la falta de minutos en el conjunto verdiblanco, pero desmiente los rumores que anuncian su vuelta a México y recuerda que está jugando al más alto nivel; luchando por un puesto con jugadores de la talla de Isco Alarcón, Pablo Fornals, Dani Ceballos, Giovani Lo Celso...

Con el Real Betis le está costando rascar minutos, pero en el vestuario de la selección de México tiene mucho peso. Se vio en su arenga motivadora en el túnel, antes de saltar al campo; o sus consejos a los más jóvenes al término del choque. Tras jugar la última media hora ante Colombia en el estreno de Rafa Márquez, el verdiblanco Álvaro Fidalgo salió como titular en el segundo partido con el nuevo técnico azteca, un amistoso contra Perú disputado esta pasada madrugada en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos) y que acabó con 1-1

El mediocentro asturiano, naturalizado azteca, disputó 78 minutos en los que se mostró muy preciso con la pelota (93 por ciento de acierto) y acabó con muy buenas sensaciones pese a que a 'El Tri' se le resiste el primer triunfo de esta nueva era post-Aguirre. Fidalgo no esconde que su situación en el Betis no es fácil y ha reconocido que su amor por el Club América de México es para siempre; pero de momento cierra de manera evidente la puerta de un regreso a la Liga MX y asegura que en las constantes noticias que publicaba la prensa de su país de adopción había más ruido que nueces. "Juego en Champions y somos ocho futbolistas para tres puestos", recordó ante la insistencia de los medios por esa posible vuelta a casa.

Frena los rumores de una vuelta al América y recuerda la competencia que hay en el Betis

"Bueno, la decisión de irme al Betis era salir un poco de la zona de confort, de un lugar en el que estaba muy a gusto, obviamente. Todo el mundo lo sabe que era muy feliz en el América y desde aquí les mando un saludo para todos. No me olvido nunca de ellos, pero bueno, sentía en ese momento que también por mi familia, ahora voy a ser papá también, tenía que volver a España. Era importante y, gracias a Dios, estuve allí en momentos también difíciles para la familia. Por esa parte, me alegro de haber ido para allá", explicó Fidalgo, que perdió a su abuelo pocas semanas después de firmar por los verdiblancos.

"Salieron muchas cosas este verano, algunos hasta hicieron programas ya de que ya estaba aquí de vuelta; pero, nada que ver. La verdad es que no es fácil (su rol secundario con Pellegrini), porque todo el mundo quiere jugar; pero bueno, estoy en un equipo de Champions, somos ocho jugadores en tres posiciones y yo sabía desde el principio que no iba a ser nada fácil. Comparto posición con ganadores de la Champions League, jugadores con varios Mundiales y con un nivel altísimo. Lo único en lo que me enfoco es en crecer en cada entrenamiento y en cada minuto que tenga. Sean 90', 30', 10', 5'... intentaré aprovecharlo al máximo. Siempre dije que quiero crecer y saber hasta dónde podía llegar. Quiero seguir creciendo hasta que se pueda", ha apostillado.

Álvaro Fidalgo analiza el México 1-1 Perú

"Creo que en la primera parte empezamos bien, construyendo desde atrás con paciencia en los primeros minutos... Es verdad que luego ellos fueron creciendo en el partido, empezamos a perder duelos y no teníamos tanta paciencia como al principio. Luego llegó el gol de ellos, se posicionaron bien en el campo y la verdad es que fue difícil encontrar esos espacios. Tuvimos, aun así, varias oportunidades de gol. Terminamos muy bien la primera parte y empezamos muy bien la segunda".

"Éramos once jugadores que por primera vez estaban jugando juntos. Bueno, es parte del proceso. Rafa (Márquez) nos dijo antes de empezar el partido que, obviamente, no hay tiempo de adaptación dentro de un partido, pero que había que salir y rendir. Para eso sirven estos partidos: para ir creciendo y seguir sumando minutos. Había muchos chicos jóvenes, alguno incluso debutó hoy. Darles la enhorabuena y a seguir contentos", añadió el jugador del Betis en zona mixta.

Sendos empates en los dos partidos con Rafa Márquez de seleccionador

"Coincido con Rafa. En los dos partidos, excepto en algunos momentos, creo que la versión ha sido buena o sea y hay para quedarse con buenas sensaciones, aunque es verdad que el resultado no acompaña. Yo creo que merecimos un poco más, es mi sensación desde el campo; pero bueno, acabó en empate. Rafa nos habla mucho de las formas, de que las formas son importantes siempre. No sólo es ganar por ganar, aunque el resultado obviamente siempre es lo más importante en el fútbol. A partir de una buena base, a partir de una buena organización del equipo, a partir de jugar bien al fútbol... yo creo que vamos a conseguir crecer mucho como selección y eso es lo que buscamos todos", analizó el '8' mexicano.

El próximo fin de semana, el 'Tri' concluye su ronda de amistosos en tierras norteamericanas. Tras firmar sendos 1-1 contra Colombia y Perú, se medirá a la selección de Estados Unidos que dirige Mauricio Pochettino: "Va a ser mi primer partido contra EE.UU. y sé que es un partido importante. Vamos partido a partido, estamos enfocados y da igual el rival que sea. Para nosotros, la idea es ganar y seguir con buenas sensaciones. El sábado nos vemos todos otra vez".