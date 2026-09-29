Marc Bartra responde al deseo de Fabién de volver al Betis con dosis de realidad: "Ojalá tenerlo, pero no está fácil que pueda entrar en el once"

Tras la confirmación por parte de Fabián de que desea retirarse en el Betis, Marc Bartra afirmó que sería muy positivo contar con el palaciego "más pronto que tarde", pero resaltando la competencia que tendría en el centro del campo verdiblanco a tenor del nivel actual del Betis

Fabián Ruiz, en la rueda de prensa previa al partido de este martes de la Selección Española en Sevilla, confirmó su deseo de volver a vestir la elástica verdiblanca antes de colgar las botas y se mostró convencido de que consumará su deseo.

"Me gustaría terminar mi carrera aquí, ahora no es momento, pero en un futuro seguro que se dará", indicó el palaciego en unas declaraciones que han producido reacciones en el vestuario verdiblanco, donde lo consideran un gran fichaje en el futuro, pero advierten que a día de hoy no le resultaría fácil hacerse un sitio por el nivel del centro del campo heliopolitano.

Marc Bartra se expresa con claridad sobre el hipotético regreso de Fabián

En esta línea se expresó el capitán verdiblanco Marc Bartra, que respondió al que fuera su compañero años atrás después de un acto en el que recibió un reconocimiento por parte de Leyendas de España con motivo del partido entre la 'Roja' y Croacia en el Sánchez-Pizjuán, correspondiente a la Nations League.

"Ojalá que sí. Creo que él siempre lo ha dicho, lo bético que es, y sobre todo también porque es un tío que hace equipo, es un tío que luego en el campo es una pasada verle lo inteligente que es, tanto con balón como sin balón, y ojalá tenerlo, pero más pronto que tarde", señaló Marc Bartra, que advirtió que hoy por hoy el acceso al once no le resultaría nada sencillo.

"También te digo, tal como está el equipo hoy, que no está fácil que pueda entrar en el once. Tendría mucha competencia, eso seguro", aseguró un Bartra, al que, a colación del tema de Fabián, se le cuestionó sobre sus favoritos para ganar el Balón de Oro.

Bartra ve candidato a Fabián para Balón de Oro

En este sentido, la quiniela del catalán incluye también al de Los Palacios como candidato a llevarse el máximo galardón. "Lamine es uno de mis favoritos. Leo también lo pondría allí, porque Messi para mí es el mejor jugador del mundo. Incluso te diría que Fabián,por la estima que le tengo con el paso que tuvimos aquí en el Betis juntos y también por el hecho de haber ganado completamente todo siendo un jugador de equipo", expresa Bartra, que destaca la capacidad de Fabián en el césped.

"Al final el fútbol es un deporte colectivo, y él le da equilibrio a todos los equipos en donde juega, tanto en el PSG como en la selección. Así que yo me decanto por uno de los tres. Y Rodri también, que es un espectáculo", apuntó Bartra.

La importancia de que la Selección juegue en Sevilla

Además, Bartra se pronunció sobre el regreso de la Selección Española a la capital hispalense. "Es importante para una ciudad tan futbolera como es Sevilla que esté la Selección, recientemente campeona del mundo. Creo que no solo el hecho de estar, sino el cómo están, con el nivel futbolístico y al nivel táctico y técnico que tienen. Es algo muy bueno verles a ese nivel, por lo cual me alegro muchísimo porque tengo contacto con prácticamente todo el equipo", indicó.