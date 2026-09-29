España - Croacia, en directo el segundo partido de España en la Nations League en vivo online

España afronta ante Croacia su segundo partido de la UEFA Nations League. La campeona del mundo vuelve a casa para estrenar su segunda estrella en el Sánchez-Pizjuán, donde buscará prolongar su racha de imbatibilidad y dar otro paso hacia los cuartos de final. En ESTADIO Deportivo podrás vivir el directo de este gran partido a partir de dos horas antes

¡Bienvenidos al directo de España - Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán! La campeona del mundo estrena su segunda estrella en casa con el objetivo de mantener su racha de imbatibilidad y dar otro paso hacia los cuartos de final de la Nations League. Todo lo que ocurra en Sevilla, minuto a minuto, te lo contamos aquí.

Zubimendi vuelve a partir de inicio con la Selección después de casi un año. Su última titularidad fue en noviembre del año pasado, ante Georgia, y desde entonces apenas ha disputado tres encuentros,

La selección española afronta este martes su segundo compromiso de la UEFA Nations League con un objetivo claro: mantener su espectacular racha de imbatibilidad y dar otro paso hacia los cuartos de final. El escenario no será uno cualquiera. El Ramón Sánchez-Pizjuán volverá a vestirse de gala para recibir a la campeona del mundo, más de una década después de la última visita de la 'Roja' al estadio sevillista.

España llega al encuentro después de un estreno de altura. El equipo de Luis de la Fuente se impuso por 2-3 a Inglaterra en Wembley y elevó hasta 39 los partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota. Para encontrar el último tropiezo hay que remontarse al 28 de marzo de 2023, cuando Escocia sorprendió a la selección española en Glasgow (2-0). Desde entonces, únicamente Colombia ha conseguido derrotarla, aunque en aquel caso fue en un amistoso disputado en Londres en marzo de 2024. Ahora, con la segunda estrella ya sobre el escudo, la selección busca prolongar su momento y hacerlo además delante de su público.

Un estadio que todavía no conoce la derrota de España

El Sánchez-Pizjuán es territorio favorable para la 'Roja'. España ha disputado 25 encuentros como local en el estadio del Sevilla FC y nunca ha perdido. El balance habla por sí solo: 20 victorias y cinco empates.

El último capítulo se escribió en marzo de 2015, durante la fase de clasificación para la Eurocopa de 2016. Entonces, un solitario gol de Álvaro Morata permitió a España superar a Ucrania (1-0). Más de diez años después, el combinado nacional regresará al escenario sevillista con una generación que llega al encuentro después de conquistar el Mundial.

Croacia, un rival que ya conoce bien España

El rival tampoco será nuevo para los internacionales españoles. Desde 2012, ambas selecciones se han enfrentado en siete ocasiones, con cuatro triunfos para España, un empate y dos derrotas. Además, tres de esos encuentros correspondieron a la Nations League. El más recordado es la final de la edición 2022-23, cuando España levantó el trofeo después de imponerse a Croacia en la tanda de penaltis. Unai Simón fue entonces uno de los protagonistas bajo los palos.

Ahora, el contexto vuelve a ser importante. España y Croacia comenzaron la competición con victoria y comparten la parte alta del Grupo 3. La 'Roja' ganó en Wembley, mientras que los croatas hicieron lo propio ante República Checa (1-2). Un nuevo triunfo español permitiría a De la Fuente situar a su equipo como líder en solitario y abrir una primera brecha con sus perseguidores.

De la Fuente prepara cambios en el once

La acumulación de partidos también tendrá su peso. Esta primera ventana de la temporada obliga a las selecciones a disputar cuatro encuentros en apenas once días, por lo que De la Fuente podría introducir varias modificaciones respecto al equipo que comenzó en Wembley. En defensa, Dean Huijsen aparece como una de las opciones para ocupar el puesto de Aymeric Laporte, mientras que Álex Grimaldo podría tener su oportunidad en el lateral izquierdo en lugar de Marc Cucurella. El centro del campo también apunta a sufrir modificaciones. Pedri podría acompañar a Rodrigo Hernández después de los buenos minutos que ofreció ante Inglaterra, mientras que Mikel Merino se perfila como alternativa a Dani Olmo. La intención sería dotar al equipo de mayor control para tratar de limitar la influencia de Luka Modric y Mateo Kovacic.Arriba, Lamine Yamal sería el único de los tres atacantes que repetiría. Las actuaciones de Álex Baena y Mikel Oyarzabal tras salir desde el banquillo en Wembley les colocan como candidatos a entrar en el once.

Especial atención merece el delantero de la Real Sociedad. Oyarzabal atraviesa un momento especialmente productivo con la selección y, tras marcar ante Inglaterra, acumula 18 goles y siete asistencias en sus últimos 20 partidos con España.

Modric vuelve a cruzarse con la campeona del mundo

Croacia también ha comenzado una nueva etapa. La selección balcánica dejó atrás la era de Zlatko Dalic, pero su propuesta mantiene buena parte de las señas de identidad de los últimos años. En su estreno ante República Checa, siete futbolistas que fueron titulares en el Mundial 2026 volvieron a formar parte del equipo inicial. Luka Modric y Mateo Kovacic continúan siendo las referencias de un centro del campo al que se incorporan perfiles más jóvenes como Petar Sucic.

La lista de nombres conocidos para el fútbol español es amplia. Dominik Livakovic, guardameta del Barcelona, podría ocupar la portería, mientras que Luka Sucic representa otra de las conexiones con LaLiga. Ante Budimir, delantero de Osasuna, apunta inicialmente al banquillo después de participar en el encuentro disputado en Praga.

El Sánchez-Pizjuán será, por tanto, el escenario de un duelo con mucho en juego. España busca mantener intacta su racha, aprovechar su condición de local y comenzar a marcar distancias en el grupo. Croacia, mientras tanto, llega con la intención de volver a poner a prueba a una selección que todavía no conoce la derrota desde hace más de tres años.