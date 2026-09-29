"¿Luis de la Fuente o Del Bosque? Con jugadores que no llegan a nivel individual a los de 2010, ha conseguido los mismos éxitos"

En 'La Prórroga' de ESTADIO Deportivo hemos debatido sobre el mejor entrenador de la historia de la Selección española, para algunos siempre lo será Del Bosque con su Mundial 2010 y su Eurocopa 2012, para otros ya lo es Luis de la Fuente con su Nations League de 2023, su Euro 2024, su Mundial 2026 y quién sabe si alguno más...

Vicente del Bosque y Luis de la Fuente son los dos únicos seleccionadores en la historia de España que pueden presumir de haber conseguido el trofeo más ansiado de todos, la copa del mundo. Del Bosque lo consiguió en 2010 en Sudáfrica y De la Fuente hace apenas dos meses en Nueva York, de ahí que sobre la mesa siempre esté el debate de quién es el mejor seleccionador de nuestro país.

Algo sobre lo que nos hemos atrevido a debatir en 'La Prórroga' de ESTADIO Deportivo aunque vaya por delante que ha sido difícil elegir a uno. "Siempre va a estar el debate de si Luis de la Fuente es mejor o no que Vicente del Bosque, porque yo creo que Luis Aragonés, por mucho cariño que le tengamos, es el creador del germen de todas esa generación ganadora, pero yo me quedo con Luis de la Fuente", admite un servidor, Fernando Ruiz.

Uno de los aspectos por los que nos guiamos a la hora de elegir a uno u otro son los títulos. Aquí gana Luis de la Fuente, que tras su Mundial ya supera a Del Bosque, pues al igual que salmantino tiene este y una Eurocopa, pero el riojano ya ha sumado una Liga de Naciones, torneo por otra parque no existía en la época de Del Bosque.

"En cuanto a títulos, prácticamente son los mismos, una Eurocopa y un Mundial, pero yo creo que Luis de la Fuente, con jugadores que no llegan al nivel de los que tenía Del Bosque en 2010, porque también está el debate de si es el mejor equipo de la selección de toda la historia, yo creo que esta selección no tiene tanta calidad individual como la de aquel 2010 y, sin embargo, ha conseguido llevarla a los mismos éxitos", ha justificado.

"Yo veo a esta selección mucho más equipo. Por ahí entonces yo me decantaría por Luis de la Fuente. Y además a Luis de la Fuente le queda otra Eurocopa por jugar, aparte de la Liga de Naciones que ha empezado, le quedan otra Eurocopa y otro Mundial. Entonces, todavía quién sabe si De la Fuente puede incluso igualar el ciclo de Eurocopa-Mundial-Eurocopa", añade Fernando Ruiz.

"Por eso mismo tiene más mérito", dice nuestro otro redactor en el debate, Aitor Torvisco. "Para mí la clave la acabas de decir tú. Es decir, si seguimos prefiriendo al mejor Casillas antes que al mejor Unai Simón, al mejor Villa antes que al mejor Oyarzabal o Ferran Torres, a Puyol, Piqué, en fin, Xavi, Xabi Alonso e Iniesta... Si estamos hablando de todos esos jugadores y los seguimos poniendo a un nivel tan top por encima de los que nos están dando la gloria inmediata hoy, eso significa que el trabajo que está haciendo Luis de la Fuente es mejor", expresa Aitor Torvisco.

La herencia de Del Bosque, no fue la misma que la de De la Fuente

Otro factor fundamental que destacamos en el debate en ESTADIO Deportivo es la diferencia que había entre el equipo que recogió Del Bosque en 2008 tras ganar la Eurocopa con Luis Aragonés, es decir, un equipo ya campeón, con respecto al que recogió De la Fuente en 2022 tras el Mundial de Qatar.

"Del Bosque se encuentra un grupo hecho por Luis Aragonés, que es el que, digamos, tiene que enfrentarse con todo el tema de Raúl, tiene que hacer un poco de limpia, de cambio generacional, incluso ir contra estilo, porque el estilo de Luis Aragonés no era ese tiqui-taca, pero claro, Del Bosque tenía la experiencia suficiente como para ver lo que tenía y decía 'voy a revolucionar esto' y con otra manera totalmente radicalmente distinta de jugar", explica nuestro redactor Aitor Torvisco.

Todo lo contrario de lo que le ha pasado a Luis de la Fuente. "Y sin embargo, Luis de la Fuente se ha encontrado un grupo totalmente por hacer, una generación por hacer, que sí, que conocía la casa porque a todos los ha dirigido él en categorías inferiores, pero ha tenido que liderar también sus marrones, como no ha tenido el caso Raúl, pero ha tenido el caso Sergio Ramos, por ejemplo, que todos nos lo habríamos llevado a la selección y hay un por qué, un por qué no va ese tipo de jugador... ¿por qué no ha ido Álvaro Valles con el temporadón que está haciendo en el Betis? Porque es un jugador ya de un perfil de 29-30 años que podrá ir en algún momento como complemento, pero que él prefiere tirar de alguien que le vaya a servir para el futuro grupo, entonces todo eso lo está haciendo de una manera espectacular", zanja Torvisco.