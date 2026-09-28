Álvaro Vadillo, la estrella que no dejaron brillar en el Betis: "Si Sergio Ramos me llega a coger más mayor... pero es que yo ahí era un niño"

Las graves lesiones de rodilla acabaron empujando a colgar las botas con sólo 30 años, pero el canterano verdiblanco se queda con la parte buena: aquella ilusionante irrupción que despertó elogios en todo el mundo y que se disipó después de que Ramos decidiese darle un 'toque' cuando estaba poniendo patas arriba el Santiago Bernabéu

La comparación resulta osada, pero en su día la irrupción de Álvaro Vadillo en el Real Betis despertó un interés y una ilusión comparables a las que desató el imberbe debut de Lamine Yamal con el FC Barcelona y muy superiores a las sensaciones que hayan podido mover otros canteranos como Dani Ceballos, Fabián Ruiz, Jesús Rodríguez, Pablo García o José Antonio Morante. El de Puerto Real se estrenó con el primer equipo verdiblanco en una visita liguera al Granada CF de agosto de 2011. Sólo tenía 16 años, 11 meses y 15 días, así que se convirtió en el futbolista más joven en vestir la camiseta de las Trece Barras; honor que sigue ostentando ahora que, con sólo 32 años, ya hace más de dos temporadas que colgó las botas.

Su retirada fue la crónica de una muerte anunciada desde que Sergio Ramos apareció como un camión para cargar con vehemencia y arrollar al delgadísimo extremo bético, que se comió las vallas del Santiago Bernabéu y no volvió a levantarse. No lo hizo en ese encuentro ante el Real Madrid -era el cuarto con el primer equipo del Real Betis- y prácticamente ya no lo pudo hacer más. El camero quiso marcar territorio y acabó eclipsando la carrera de una estrella que se apagó antes de empezar a brillar. Su rodilla quedó muy dañada después de esa entrada que le pilló siendo "demasiado niño" y terminó de cargársela con esas prisas por volver lo antes posible de todas las dolencias posteriores.

"Yo ahora lo miro con perspectiva y me veo a mí con 16-17 años, debutando en el Betis... ¡Con todo lo que el Betis conlleva! Es que el Betis tiene una masa social brutal. Que estar en el Betis es como estar, sin exagerarte, en los equipos más grandes por todo lo que genera en España", comienza recordando Vadillo en una entrevista para Climbers Podcast en la que repasa su accidentada carrera.

Con 16 años rechazó un ofertón de la Fiorentina para triunfar en el Betis...

"Cuando debuto con el Betis, yo tengo que tomar una decisión: irme a la Fiorentina o quedarme. Mis padres se venían conmigo a vivir a Italia, les ponían un trabajo a ellos, a mí me hacían un contrato que con 16 años era bastante bueno... Pero quería quedarme y una vez que decido que me quedo en el Betis, renuevo y me hacen un contrato de cinco años", comienza rememorando Vadillo.

Juega 51 minutos en la jornada 2 de la 2011/2012 ante el Granada CF, suma 22' la semana siguiente contra el RCD Mallorca y, tras desaparecer tres encuentros, vuelve a jugar 19' en la sexta cita frente al Getafe CF. Así llega el 15 de octubre y aparece en el once titular de Pepe Mel para el Real Madrid - Real Betis de la jornada 8. Estaba haciendo un inicio de partido fulgurante en un escaparate mundial, pero sólo duró 21 minutos antes de tener que ser retirado en camilla.

... y dos meses después Sergio Ramos le provoca una lesión de extrema gravedad

"Aquello fue en agosto, pues en octubre, vamos al Santiago Bernabéu. Ese fin de semana es el que ha marcado mi carrera, tanto para bien como para mal. Fui a intentar rescatar un balón junto a la banda y Sergio Ramos me echó un poquito de carga. Si eso me coge un poco más mayor... Con 22 años (ya había trabajado más la musculatura) eso no me pasa, pero ahí era un niño y...", se lamenta Vadillo. "Bajaron al vestuario Mourinho, Butragueño, Xabi Alonso, Sergio Ramos... todos se preocuparon por mí".

Su recuperación, para colmo, coincide con el descenso del Betis a Segunda división

En el verano de 2014, aparentemente recuperado de su gravísima lesión, Álvaro Vadillo se postula como la máxima figura en el proyecto del Betis para regresar a Primera división. "Empezamos en Segunda y en las oficinas del Betis me lo dicen muy claro: 'Queremos que tú seas la pieza fundamental'. Pues el 31 de julio, en un partido de pretemporada en Marbella, en un boquete que había en el césped metí la rodilla y ya no es que me rompiese el (ligamento) cruzado. Aquello fue la 'triada'".

"Me operé el 12 de septiembre, el día de mi cumpleaños, y a finales de diciembre estaba entrenando ya. Fue fatal para mí porque, con sólo tres meses, es una locura volver de una triada. Esa decisión, estoy seguro, es la que luego me ha hecho retirarme tan joven. Al final, mi rodilla se ha visto afectada por no hacer una buena recuperación. El cartílago lo tenía destrozado; pero bueno, me considero un afortunado y estoy súper agradecido de la carrera que he tenido. Sobre todo por cómo la empecé. Porque después de empezar con dos roturas de cruzado con sólo 19 años... pocos la reflotan", ha concluido Álvaro Vadillo, que sólo pudo acumular 60 partidos oficiales con el Betis antes de peregrinar sin mucho éxito por SD Huesca (2016-2018), Granada CF (2018-2020), RC Celtra de Vigo (2020), RCD Espanyol (2020-2022), Málaga CF (21/22), SD Eibar (22/23) y Racing de Ferrol (23/24).