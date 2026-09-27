Troy Parrott sube el nivel y corrobora el acierto del Betis con su gol en la victoria de Irlanda contra Israel

Con dos goles ya en el Betis, el delantero firmado en verano demostró nuevamente su condición de 'killer' con el gol que encauzó la victoria de Irlanda contra Israel

El Betis apostó fuerte en verano por Troy Parrott para cubrir la necesidad de un delantero de alto nivel para el proyecto de Champions y el irlandés no ha tardado en demostrar que los verdiblancos han acertado con su fichaje, pues está aportando justamente lo que se esperaba de él.

De esa forma, suma dos goles y una asistencia en 260 minutos y ha extendido la marca Betis en Irlanda, donde han enloquecido con su puesta en escena en La Cartuja, lo que no extraña por su condición de ídolo en su país.

Fama que se ha ganado a pulso y que ha reforzado en su segundo compromiso internacional de este largo parón internacional, en el que su selección ha jugado contra Israel en Debrecen (Hungría) por toda la polémica que ha generado este partido, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 3 de la Liga B de la Nations League. Cabe recordar que el pasado miércoles cayó contra Kosovo por 1-0.

Parrott encauzó el triunfo de Irlanda con el primer gol

No en vano, el punta de 24 años encarriló la victoria de su combinado con un gol tempranero a los 14 minutos, en el que demostró su instinto goleador para estar en el sitio y definir a la perfección.

De esa forma, siguió una jugada gestada en la banda derecha para llegar desde atrás y recibir libre de marca un pase atrás de Abankwah que convirtió con una culminación por bajo en el 0-1 favorable a los irlandeses.

Esta diana encauzó el partido para Irlanda, que resolvió el encuentro antes del descanso con dos goles más. De hecho, solo dos minutos después del tanto de Parrott, Idah anotó el segundo y en el 25' Moylan sentenció con el 0-3 que a la postre sería el resultado definitivo.

Parrott jugó un total de 76 minutos

Con el partido ya resuelto, Parrott permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 76, cuando fue sustituido por Vata para darle descanso de cara a los próximos partidos.

Y es que Parrott todavía le quedan dos encuentros por delante en este paréntesis de selecciones, pues vuelve a medirse con Israel, esta vez en casa, el 4 de octubre, mientras que el jueves Irlanda recibe en casa a Kosovo con la intención de vengarse de la derrota sufrida en el primer enfrentamiento de este parón.

A día de hoy, el valor de mercado asciende a 25 millones según la estimación de Transfermarkt, ocho más de los acordados para su fichaje con el AZ, y todo apunta a que si sigue a este nivel pronto su precio experimentará un crecimiento.