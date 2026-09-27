El Betis repite postura para la renovación de Pellegrini en un escenario muy distinto al curso pasado

El futuro de Pellegrini no causa tanto revuelo como hace un año y el club apuesta por la estrategia establecida el curso pasado, cuando cambió el paso con el técnico, sin precipitación y las ideas claras

A Pellegrini le quedan nueve meses de contrato en el Betis y de momento, al contrario que el curdo pasado, el asunto del futuro del 'Ingeniero' pasa de puntillas por la actualidad verdiblanca sin que casi nadie repare ahora mismo en esta cuestión por la estabilidad de los resultados y la ausencia de ruido.

No en vano, a estas alturas se multiplicaban las preguntas tanto a Pellegrini como en las comparecencias ante la prensa de los mandatarios sobre si continuaría o no en el banquillo verdibanco, y se produjo un cruce de declaraciones que aumentó la incertidumbre hasta que finalmente se concretaron las negociaciones y se le renovó por una campaña más.

Cambio de estrategia del club con Pellegrini la temporada pasada

Por entonces, existían motivos para la inquietud, para la duda, pues Pellegrini nunca había entrenado antes con tan poco margen de contrato en vigor, ya que se le había renovado por varias temporadas. Sin embargo, la entidad decidió cambiar el ejercicio pasado la hoja de ruta con el entrenador, con plazos más cortos en función de los avances, los resultados y también las preferencias de un chileno cada vez más exigido en los objetivos.

Por ello, se apostó por una ampliación de una sola temporada no de forma puntual sino como un plan para ir renovando la relación paso a paso. El club lo dejó claro, Pellegrini lo aceptó con sus condiciones y bajo la sombra de dirigir en algún momento a la selección chilena, que sigue al acecho.

De hecho, como informó esta redacción recientemente, el resultado de las próximas elecciones de la ANFP, -la federación de fútbol de Chile- podría condicionar la posición de Pellegrini junto a otros factores cuando realmente comiencen las conversaciones.

El Betis, sin prisas y con las ideas muy claras

Porque, realmente, a día de hoy, todavía no ha habido contactos reales en este sentido más allá de las conversaciones informales que Pellegrini mantiene de vez en cuando con la alta cúpula, en especial con el director deportivo, Manu Fajardo.

La realidad es que el Betis no tiene prisa en este sentido, con todavía mucho tiempo por delante y con la tranquilidad que proporcionan los resultados de principios de campaña. Además, en el club se trabaja en este tema ya en función de la estrategia iniciada el curso pasado, por lo que el plan está completamente definido a la espera de empezar a ejecutarlo más adelante.

Es decir, ofrecerle un año más de contrato para asegurar su permanencia hasta el 30 de junio de 2028 con unas condiciones similares tanto económicas como en objetivos, teniendo en cuanta que en la última campaña se dio un paso más con la clasificación para la Champions.

El encontronazo en el mercado no ha causado desgaste en la relación

Cabe recordar que la última renovación, la firmada hasta 2027, se hizo oficial a final de noviembre después de muchas especulaciones y múltiples declaraciones del técnico al respecto, pero en esta ocasión guarda al silencio, entre otras cosas porque la insistencia de los medios es mucho menor.

Lo cierto es que más allá del encontronazo en el mercado por la petición pública de un pivote que no fue satisfecha por la dirección deportiva, la confianza y el respeto del club al técnico es exactamente la misma, avalada por los resultados, y la relación no ha sufrido un desgaste reseñable.