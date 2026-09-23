LaLiga premia el rendimiento de Betis y Sevilla con nominaciones a Pellegrini y Miguel Sierra

LaLiga da valor al rendimiento de los dos equipos hispalenses en este mes al elegir a Pellegrini y a Miguel Sierra como candidatos a un merecido premio en septiembre

Aunque no pudieron lograron la victoria en la última jornada, Betis y Sevilla afrontan el largo parón con la cabeza alta y la moral por las nubes por su magnífico rendimiento en el arranque de la temporada, que los ha situado en la zona alta, con un tercer puesto para los verdiblancos y el quinto para los nervionenses.

Una trayectoria notable que ha tomado forma en el mes de septiembre con guarismos que han ilusionado en La Cartuja y en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que ha derivado en un reconocimiento de LaLiga a los dos clubes hispalenses.

Pellegrini opta a mejor entrenador de septiembre

No en vano, la patronal aplaude sus prestaciones en este mes por medio de dos nominaciones individuales, una por equipo, que da valor a lo conseguido hasta ahora por los dos conjuntos sevillanos.

Así las cosas, en clave bética, LaLiga ha nominado a Pellegrini como mejor entrenador del mes de septiembre y competirá por el premio con Hansi Flick, técnico del Barcelona, y con Diego Simeone, preparador del Atlético.

Una nominación completamente merecida como principal artífice de que el Betis se esté codeando con los poderosos del fútbol español merced a uno de los mejores arranque de la historia heliopolitana, con 16 puntos de 21 posibles.

Magnífico saldo bético este mes: 10 puntos de 12 posibles

De esta manera, el chileno ha conducido al Betis a un septiembre brillante que solo ha frenado el Deportivo con el gol del empate en Riazor en la recta final del partido. Y es que los heliopolitanos han sumado diez puntos de 12 posibles, con tres victorias, dos de ellas especialmente meritorias ante Real Madrid (1-0) y Villarreal (1-2), y la tercera contra el Getafe (1-0), antes de las tablas en el estadio coruñés. Es decir, que ha despedido el segundo mes de competición sin ninguna derrota.

Es verdad que el Barça suma sus partidos por victorias, pero también que la plantilla con la que cuenta Flick supera con creces en valor a la del Betis, lo que alimenta el mérito del chileno. Ahora serán las votaciones populares las que decidan al ganar, al que se le entregará el galardón sobre el césped en las próximas jornadas.

Miguel Sierra vuelve a estar nominado

Por parte sevillista, Miguel Sierra repite nominación como mejor jugador sub 23 del mes de septiembre después de haber estado ya entre los candidatos en agosto. En esta ocasión, el granadino comparte cartel con Zabiri, del Racing, Cubarsí, del Barça, Moleiro, del Villarreal, y Yoel Lago, del Celta.

El extremo nervionense ha sido titular indiscutible en septiembre y ha firmado grandes actuaciones, especialmente la que dio la victoria contra el Deportivo, pues anotó el tanto del triunfo y provocó la expulsión de Angeliño que dejó a los locales con diez.

También ha dejado en las retinas su espectacular acción personal contra el Barcelona, en la que le hizo dos túneles a Cancelo y levantó a la afición de sus asientos.