La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 24 de septiembre de 2026

La declaración de Pablo García sobre su regreso a La Cartuja, el enquistado caso de Fábio Cardoso en el Sevilla y la lesión de Aubameyang, protagonistas de nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo para este jueves 24 de septiembre pone el foco en varios de los nombres propios que deja la actualidad futbolística, con el regreso de Pablo García al primer plano como protagonista principal. El canterano del Betis, ahora en las filas del Racing de Santander, ya piensa en su visita a La Cartuja y no esconde que llegará dispuesto a competir al máximo contra el que fue su equipo durante quince años.

El gran protagonista de la portada es Pablo García. El futbolista del Racing de Santander ha hablado de lo que supondrá enfrentarse por primera vez al Real Betis después de su salida del club verdiblanco este verano.

El atacante bromeó sobre ese encuentro, previsto para diciembre, y dejó una frase que resume perfectamente el tono con el que afronta su regreso: "Al Betis voy a meterle unos pocos y, si hay que pedir disculpas, se pedirán".

García también explicó que será un día especial y que espera marcar un par de goles y recibir el cariño de la afición verdiblanca. Al mismo tiempo, quiso cerrar la polémica alrededor de su salida del club: "Al club le pareció bien y a mí me pareció bien".

El jugador, concentrado actualmente con la selección española sub 21, abandonó Heliópolis después de quince años en la entidad y afronta ahora una nueva etapa en Santander, donde ya ha comenzado a tener protagonismo.

La actualidad del Sevilla también tiene un espacio destacado en la portada. Fábio Cardoso continúa siendo el único descarte que permanece en Nervión después del cierre del mercado y las conversaciones para alcanzar una rescisión de contrato se encuentran enquistadas.

El club y el entorno del futbolista llevan tiempo negociando una solución, pero las diferencias económicas han impedido hasta ahora llegar a un acuerdo. El propio Luis García Plaza dejó claro que no cuenta con el central, aunque destacó su comportamiento y expresó su deseo de que encuentre una salida cuanto antes.

Con el mercado cerrado, la posibilidad de encontrar una solución durante la próxima ventana de fichajes aparece ahora como uno de los escenarios que se manejan para resolver definitivamente la situación del portugués.

La otra noticia destacada es la lesión de Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero del Deportivo de A Coruña tendrá que pasar por quirófano después de que las pruebas médicas confirmasen que sufre una lesión en el menisco de la rodilla derecha.

El gabonés, que había comenzado la temporada a un gran nivel con cinco goles y dos asistencias, arrastraba molestias desde el encuentro ante el Betis. Tras someterse a nuevas pruebas en Madrid, se confirmó la necesidad de una intervención quirúrgica. Los plazos de recuperación quedarán determinados una vez se produzca la operación.

Su baja supone un importante contratiempo para Antonio Hidalgo y para un Deportivo que había encontrado en Aubameyang una de sus principales referencias ofensivas durante este comienzo de temporada.

La portada también recoge la decisión del Tribunal Supremo sobre Santi Mina. El alto tribunal ha confirmado la condena de cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual cometido en 2017 en Mojácar.

El Supremo ha rechazado los 29 motivos incluidos en el recurso de casación presentado por el futbolista y mantiene la pena que ya había sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. También se mantiene la absolución del otro acusado en el procedimiento.

De esta manera, la portada de ESTADIO Deportivo para este jueves reúne cuatro asuntos que marcan la actualidad: el regreso de Pablo García a La Cartuja con el Betis ya en el horizonte, el futuro todavía pendiente de Fábio Cardoso en Nervión, el duro golpe para el Deportivo con Aubameyang y la resolución definitiva del caso judicial de Santi Mina.