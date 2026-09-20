El Betis aguanta la victoria mínima en Riazor hasta los minutos finales, pero acaba cediendo dos puntos a poco del final

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 21 de septiembre de 2026

DEPORTIVO 1-1 REAL BETIS: VALLES NO FUE SUFICIENTE

El Betis pierde dos puntos en el 87' tras ponerse por delante con un gol del Cucho y frenar al Depor con otra gran actuación de su portero

LAMINE YAMAL SIGUE HURGANDO EN LA HERIDA

Después de liarla en Nervión y tener varios careos con la grada, el barcelonista ha celebrado el triunfo con una 'story' que no ha sentado nada bien a muchos sevillistas

EL MADRID NAUFRAGA Y MOU LA LÍA (2-1)

El portugués raja contra los árbitros después de perder un derbi con muchas polémicas

ACOSTA YA SABE GANAR EN MOTOGP

El murciano se impone en el GP de Austria y Jorge Martín afianza su liderato en el Mundial