30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 21 de septiembre de 2026

El Betis aguanta la victoria mínima en Riazor hasta los minutos finales, pero acaba cediendo dos puntos a poco del final

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 21 de septiembre de 2026

El Betis empató en Riazor@RCDeportivo

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 21 de septiembre de 2026

DEPORTIVO 1-1 REAL BETIS: VALLES NO FUE SUFICIENTE

El Betis pierde dos puntos en el 87' tras ponerse por delante con un gol del Cucho y frenar al Depor con otra gran actuación de su portero

LAMINE YAMAL SIGUE HURGANDO EN LA HERIDA

Después de liarla en Nervión y tener varios careos con la grada, el barcelonista ha celebrado el triunfo con una 'story' que no ha sentado nada bien a muchos sevillistas

EL MADRID NAUFRAGA Y MOU LA LÍA (2-1)

El portugués raja contra los árbitros después de perder un derbi con muchas polémicas

ACOSTA YA SABE GANAR EN MOTOGP

El murciano se impone en el GP de Austria y Jorge Martín afianza su liderato en el Mundial