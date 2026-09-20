Deportivo 1-1 Betis: Se le hizo largo y terminó dejándose dos puntos

El 'Cucho' Hernández adelantaba a los de Pellegrini al filo del descanso, perdonaron Ez Abde, el propio ariete de Pereira y Natan en la reanudación, y empató sobre la bocina Villares después de que Valles sostuviera una vez a su equipo; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

No llegó la quinta victoria consecutiva del Real Betis en Riazor, donde el partido se hizo largo a los de Manuel Pellegrini, que, sin embargo, se marchan al largo parón de selecciones de tres semanas con 16 puntos de 21 posibles, empatados con el segundo de la clasificación de Primera división (ahora, el Atlético de Madrid) y asentados en zona Champions gracias al 1-1 firmado ante un RC Deportivo de La Coruña que empató con merecimiento sobre la bocina el tanto del 'Cucho' Hernández al filo del descanso por medio de Diego Villares. Antes, perdonaros la sentencia Ez Abde, el propio ariete de Pereira y Natan de Souza, aunque Álvaro Valles había sostenido a los suyos en pie.

Ni cuatro minutos tardaron los esta vez auriverdes en probar de verdad a Leo Román, merced a una falta forzada y colgada por Pablo Fornals, cabeceada en el segundo palo por Marc Roca y rematada por Marc Bartra de chilena a bocajarro, para su desgracia centrada y sencilla para el despeje con la palma de la mano derecha del ex meta del RCD Mallorca. El central catalán no tardaría en marcharse por lesión en una acción fortuita con Bil Nsongo, regresando a la pareja de zurdos Natan de Souza-Valentín Gómez (internacional argentino de nuevo cuño este último). No lo acusaron los visitantes: penetración de Ez Abde y dejada para el tiro bloqueado al 'Cucho' Hernández.

En un despiste tras saque de banda, a punto estuvo de sorprender el Depor, aunque se rehicieron los foráneos a tiempo. Se atascaba un poco en el segundo cuarto de partido el Real Betis, sin apuros atrás más allá de algún intento lejano por parte de David Mella, aunque sin llegadas al área contraria, en gran parte a que el balón duraba poco en los pies heliopolitanos. El balón parado, una de sus especialidades, podía ser una solución, si bien, a cinco del intermedio, el rechace cayó a Nelson Deossa para pegarle con la derecha, por lo que lo hizo desviado desde cerca. Fue la antesala del 0-1, una acción extraña que abrochó de la mejor manera el 'Cucho' Hernández.

Así, cayó de manera fortuita Pablo Fornals dentro del área al tropezar con José María Giménez, que se despista un poco y permite que el despeje en corto de un compañero lo recupere Nelson Deossa en la frontal para asistir a su compatriota, que, con Ez Abde abierto y libre de marca, se la acomoda tranquilidad para ponerla rasa y ajustada, fuera del alcance de Leo Román. Lo malo es que, a renglón seguido, un intento de combinar de tacón con Ez Abde hizo que el de Pereira clavase los tacos en la cabeza de Ximo Navarro. Se revisó en la sala VOR y Soto Grado, una vez consultadas las repeticiones en el monitor, decidió indultar al '9' de los hispalenses. Gran susto antes del descanso.

El guion en la reanudación no varió en exceso, pues mandaban los auriverdes pese a ir ganando, con el RC Deportivo arriesgando, eso sí, algo más, costándole un mundo ver puerta, como ejemplificaba enseguida Jonathan Asp Jensen. Mucho más clara fue la llegada de Fran García, que tardó demasiado en conectar dentro del área con Ez Abde, permitiendo el corte de José María Giménez, que cabeceaba muy bien en la siguiente, aunque a las manos de Álvaro Valles. Cambiaron las tornas al filo del cuarto de hora con cierto beneplácito de una escuadra visitante también cómoda castigando con transiciones rápidas.

En el 60, el meta rinconero reaccionó como todo este arranque de temporada (pese a que Luis de la Fuente 'pase' de él) tras un gran pase de Mario Soriano a la espalda de Fran García que dejó en posición pintiparada a David Mella. Salvó con los pies el ex de la UD Las Palmas, aunque venía también presto en su ayuda Valentín Gómez. A continuación, tuvo la sentencia el Real Betis, pero ni Ez Abde (control estratosférico y mano a mano a bocajarro que sacaba con el pecho Leo Román) ni el 'Cucho' Hernández (el salvador fuera ahora José María Giménez) pudieron apuntillar. No tardaría Antonio Hidalgo en tirar de Luismi Cruz y Pierre-Emerick Aubameyang, lastrados por un virus.

Aceptaban el intercambio de golpes los del 'Ingeniero', con Ez Abde amenazando de nuevo a la contra en solitario y Natan de Souza peinando al larguero un córner botado por Isco Alarcón. Se lucía de nuevo Álvaro Valles en un derechazo a quemarropa del gabonés, sosteniendo a los suyos para que corriera el cronómetro. Pero tanto fue el cántaro a la fuente que acabaría llegando el empate en el 87 al sorprender Diego Villares llegando desde atrás para peinar a la red un gran centro de Mario Soriano. No hubo tiempo para más, aparte de un par de escaramuzas de Adama Traoré. Mejor para los foráneos, sin fuelle y aceptando las tablas con resignación.

Ficha técnica confirmada del Deportivo - Betis de LaLiga

RC Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Giménez, Bright Ede, Quagliata; David Mella (Yeremay 75'), Marc Casadó (Villares 34'), Mario Soriano, Riki Rodríguez (Luismi Cruz 65'); Asp Jensen (Aubameyang 65'); y Nsongo (Adama Traoré 75').

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra (Valentín Gómez 12'), Natan, Fran García; Marc Roca (Dani Ceballos 79'), Fornals (Rodrigo Riquelme 79'); Antony (Facundo Bernal 62'), Deossa (Isco 62'), Ez Abde; y 'Cucho' Hernández.

Árbitros: Soto Grado (riojano), con el cántabro López Toca en el VAR. Amarillas al local Bright Ede, así como al visitante Valentín Gómez.

Goles: 0-1 (43') 'Cucho' Hernández; 1-1 (87') Villares.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Municipal de Riazor en La Coruña ante 29.034 espectadores, con unos 600 aficionados béticos en las gradas. El duelo había sido declarado de Alto Riesgo. Jacobo Garrido, nadador paralímpico coruñés que se acaba de proclamar campeón de Europa de 400 metros libre S9, realizó el saque de honor.