Diego Simeone responde al enfado del Real Madrid: "No vale todo por mucho que te llames Mourinho"

El entrenador del Atlético de Madrid, contento por la victoria en el derbi, cree que más allá de las quejas del técnico portugués por el arbitraje, "un equipo controló el partido y otro no jugó el que esperaba jugar"

Como no podía ser de otro modo, Diego Simeone celebró por todo lo alto la victoria del Atlético de Madrid en el derbi ante el Real Madrid. Con el pitido final, el entrenador rojiblanco echó correr hacia las entrañas del Metropolitano apretando su puño y saltando de alegría. Luego, más tranquilo, hizo un análisis del partido en el que señaló a su hijo como jugador clave para romper el encuentro, al ser objeto del penalti que transformó Grimaldo y provocó la expulsión de Huijsen.

El resumen del derbi según Diego Simeone

"Controlamos bien el juego en la primera parte en la que no hubo ocasiones de gol. Hay jugadas que rompen los partidos y esa fue la de Giuliano en el penal. Con uno más aprovechamos situaciones en las que les podíamos hacer daño. Ahí llegó el gol de Jonathan David y luego ellos recortaron con uno de sus peligros", resumó el argentino.

Un recado a Mourinho: "El respeto alos árbitros no se puede perder"

No faltó la polémica y en el seno del Real Madrid el enfado fue tremendo, al reclamar sendas rojas para Cuti Romero y Kang-in Lee en la primera mitad. Pero el 'Cholo' cree que las palabras de Mourinho, quien señaló al Comité Técnico de Árbitros y aseguró que "ha sido todo muy extraño", traspasaron lo que debe ser permisible.

"Nada que opinar. Son pasajes del partido. A veces te favorecen y a veces no. El director de los árbitros explicó que la jugada de Cuti no era expulsión. El respeto a los árbitros no se puede perder. No vale todo por mucho que te llames Mourinho. Más allá de todo lo que quieran comentar, un equipo lo controló y otro que no jugó el partido que esperaba jugar", afirmó en los micrófonos de DAZN.

Oblak: “Si fue expulsión nuestra contra el Villarreal, la de Huijsen también ha sido”

Mientras tanto, Jan Oblak lamentó haber concedido el gol de Rüdiger que supuso el 2-1 definitivo, porque su equipo dio “vida” al Real Madrid “en los últimos minutos”, y consideró que, si fue expulsión de Robin Le Normand ante el Villarreal, “también” lo es la tarjeta roja a Dean Huijsen.

“El árbitro ha ido a revisar las dos jugadas (una posible roja a Cuti Romero, que se quedó en amarilla, y la expulsión de Huijsen en el penalti del 1-0) y ha decidido como ha decidido. Si ha sido expulsión la nuestra contra el Villarreal en su momento cuando hemos jugado como último hombre (en la segunda jornada a Robin Le Normand), ésta también ha sido. Si a lo mejor contra el Villarreal no expulsan al nuestro, a lo mejor no deberían haberlo expulsado. Son decisiones que ha tomado el árbitro”, explicó.

Oblak, que expuso que no hubo “nada serio” en el descanso en el enfrentamiento entre miembros de ambos equipos (“algunas distintas opiniones de cada equipo, pero no sabía que alguien había sido expulsado”, declaró), lamentó que fue “una pena” no haber sostenido su marco a cero. “Creo que hemos hecho un partido bastante bueno y al final les hemos dado vida en los últimos minutos. Es importante ganar. Un partido bastante completo y muy felices con los tres puntos, pero la Liga es larga. Sabemos que nos espera un camino largo, largo, largo… A seguir así, ganando puntos”, valoró.

El papel clave de Koke y su felicidad: "Podemos competir con los mejores"

Por su parte, Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, afirmó si su equipo da “más del cien por cien” en los partidos puede “pelear con los mejores”, como quedó demostrado en el derbi ante “uno de los mejores conjuntos del mundo”. “Podemos competir contra todos los equipos si estamos todos al nivel que tenemos que estar”, valoró en DAZN.

El centrocampista aseguró estar “muy feliz y muy contento por la victoria”. “Sobre todo, por nuestra gente, que quería vernos ganar otra vez el derbi y les hemos dado esa alegría. Pero tenemos que aprender de lo que nos ha pasado cuando se han quedado ellos con uno menos. Hemos bajado el ritmo y eso no tendría que haber pasado”, añadió.

Koke entró en la segunda parte y cambió el juego del Atlético. “Ayudar al equipo es lo que siempre hago. Intentar tener el balón, que nos duren un poco más los ataques, buscar el lado rival donde sientan más debilidad. Ha sido de todo el equipo, no sólo mío”, afirmó a nivel personal el futbolista de 34 años, que afirmó ir “año a año”. “A disfrutar día a día y de esta victoria que nos da calma para estar más tranquilos en estas tres semanas de parón”, sentenció.