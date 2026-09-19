Braulio ya tiene un principio de acuerdo con el nuevo entrenador del Valencia

El director deportivo che ha concluido su casting y ha elegido a Javier Aguirre como relevo de Carlos Corberán, quedado solo un fleco por resolver que ha impuesto el propio entrenador mexicano

Después de lograr su primera victoria en LaLiga en la visita al Deportivo Alavés en Mendizrorroza, a las órdenes de Óscar Sánchez, el sustituto temporal de Carlos Corberán volverá a dirigir al Valencia este domingo en Mestalla frente a la Real Sociedad (21:00 horas). Pero ahí acabará el periplo del técnico interino, que regresará al filial, sea cual sea el resultado ante los donostiarras.

A punto de cumplirse una semana desde que fue confirmado como nuevo director deportivo che, previo abono de su cláusula de rescisión a Osasuna, Braulio Vázquez ya tiene elegido al primer entrenador de su segunda etapa en la capital del Turia y el mismo no es otro que Javier Aguirre, que ha adelantado a otros que parecían partir con ventaja en esa carrera.

Al respecto, se había informado de que el candidato número uno era Ernesto Valverde, al que el nuevo responsable de la planificación valencianista ya contrató mediada la 12/13 para sustituir a Mauricio Pellegrino en su anterior etapa en Mestalla. Pero el 'Txingurri' declinó la oferta valencianista tras las conversaciones mantenidas entre las partes, argumentando que no quiere volver a entrenar por el momento y por ello ha rechazado también otras importantes propuestas de Europa, tras abandonar el Athletic a la conclusión de la pasada campaña

El casting de Braulio Vázquez tras el 'no' de Valverde y Mendilibar

Tras dicha negativa, Braulio ha tratado de llevar con sigilo un casting con varios actores. Entre ellos, todo apuntaba a que el siguiente en la lista era Jagoba Arrasate, con el que el director deportivo trabajó codo con con codo durante seis temporadas en Osasuna. Pero no hubo avances en este sentido y al mismo tiempo surgieron otros nombres, como el de José Luis Mendilibar, recién cesado por el Olympiacos, si bien el vasco también dijo 'no'.

Así, ha habido más balas en la recámara, como las de Vicente Moreno, al que Braulio tuvo en Osasuna en la 24/25, si bien en su caso tiene contrato en vigor con el Al-Rayyan de Qatar hasta 2028. También han sonado Eder Sarabia o Paco López. Pero la vía que se ha impuesto finalmente es la de Javier Aguirre, que dejó a la selección de México tras el reciente Mundial y tiene sobrada experiencia en LaLiga al frente de Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Aguirre ha puesto como condición la llegada de Pol Lorente

Según informa el diario Superdeporte, ya existe un principio de acuerdo con el veterano entrenador azteca de 67 años. Solo queda por negociar los habituales últimos flecos de la operación, como el pago de una pequeña cantidad para traer a Pol Lorente, preparador físico de su confianza que sigue trabajando en la selección mexicano, estando previsto que 'El Vasco' aterrice en Valencia a comienzos de la próxima semana.

Solo queda por tanto que la Federación Mexicana de Fútbol libere a su colaborador y mano derecha, condición impuesta por Aguirre, para que todo se cierre, mostrándose ambas partes optimistas en poder anunciar el acuerdo en las próximas horas. Las ganas mostradas por el mexicano para afrontar este reto y su convencimiento de que existe una plantilla más que suficiente para lograr salvar al equipo han sido claves para que Braulio se decida por este ofrecimiento.