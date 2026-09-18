Supercopa Endesa 2026: horario, canal y dónde ver en TV y online a Barça, Valencia, Joventut y Baskonia

La Supercopa ACB 2026 abre la temporada española, sin el Real Madrid, pero con una final a cuatro sin un favorito claro

La Supercopa Endesa abre este sábado, de forma oficial, la temporada 2026-2027 en la ACB. Será en el Palau Olímpic de Badalona y, por primera vez en casi dos décadas, no estará el Real Madrid. Los blancos perdieron la final de la pasada Supercopa y la de la Copa del Rey, e hicieron un mal papel en la Liga, lo que les condenó a quedarse fuera del trofeo que más veces han ganado en los últimos años.

Las semifinales han quedado emparejadas con un gran duelo inicial entre el Joventut y el Baskonia y un atractivo Barça-Valencia Basket para cerrar la jornada del sábado.

El Joventut ejercerá como anfitrión por primera vez con la meta de superar dos barreras históricas: ningún local ha alzado el título y la Penya jamás ha superado una semifinal en el formato actual. Cuarenta años después de su segundo y último título, con Dani Miret en el banquillo y Ricky Rubio al mando en la pista, los verdinegros se han remodelado con siete fichajes, encabezados por el retorno de Nico Laprovittola, aunque afrontan el torneo con la importante ausencia de Ante Tomic.

Su rival será el Baskonia, clasificado tras conquistar la Copa del Rey y que vuelve al torneo seis años después con el objetivo de recuperar un trofeo que no gana desde su tetracampeonato (2005-2008). A pesar de las salidas de hombres clave como Timothé Luwawu-Cabarrot, los vitorianos han sumado seis refuerzos, con el talento anotador de Chris Duarte a la cabeza, aunque acuden sin el lesionado Alex Len.

La segunda semifinal será la más esperada, ya que los dos equipos llegan muy cambiados. Tras firmar el mejor año de su historia con el doblete de Supercopa y Liga, el Valencia Basket inicia etapa con Xavi Albert al frente tras la marcha de Pedro Martínez y de piezas clave a la Euroliga. El club taronja opta a su tercer galardón apoyado en una plantilla de 17 efectivos con diez caras nuevas, destacando a Mario Saint-Supery y TJ Shorts, mientras sigue pendiente de Nikola Mirotic -que hoy ha recibido los papeles para poder jugar- y de las bajas de Neal Sako y Jasiel Rivero.

El Barça, por su parte, arranca un proyecto renovado bajo la dirección de Aleksander Sekulic tras tres campañas sin títulos. Los blaugranas, que no ganan esta cita desde 2015 pero ostentan seis trofeos, presentan un plantel rejuvenecido, físico y con acento estadounidense. Con fichajes como Justin Robinson y Tyrese Martin, llegan mermados por las lesiones de Tosan Evbuomwan y Yoan Makoundou, la duda de Darío Brizuela y con la oportunidad de recortar distancias con un Real Madrid ausente tras 18 años.

Dónde se juega la Supercopa ACB 2026

La Supercopa de España 2026 se disputa en el Palau Olímpic de Badalona, sede habitual de los partidos del Joventut, que acoge por primera vez en toda su historia esta final a cuatro de la Supercopa ACB.

Horarios y partidos de la Supercopa de España 2026

La Supercopa Endesa 2026 se resolverá en dos días, con las semifinales en la tarde del sábado y la final el domingo. Serán los últimos partidos antes del arranque de la ACB y llega apenas cuatro días antes del inicio de la Euroliga 2026-2027.

Estos son los horarios de las semifinales y de la final de la Supercopa de España de baloncesto:

19 septiembre, 18:00 horas – Asisa Joventut – Kosner Baskonia

18 septiembre, 21:00 horas – Valencia Basket – Barcelona

20 septiembre, 19:00 horas – Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2:

Dónde ver por TV y online la Supercopa Endesa

Tanto la Liga ACB como la Supercopa vivieron el año pasado un cambio histórico, ya que pasaron de ser televisados por Movistar a hacerlo por DAZN. Esta plataforma será la encargada de retransmitir los tres encuentros.

En ESTADIO Deportivo les ofreceremos toda la información de lo que ocurra en las dos semifinales y en la final de la Supercopa ACB.