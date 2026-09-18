Conoce a Josep Martínez, el nuevo portero con el que ha sorprendido Luis de la Fuente en su última convocatoria

El técnico riojano le ha echado más leña al fuego de la portería de la 'Roja' con la citación de un guardameta que no entraba en las quinielas para esta ocasión. El bético Álvaro Valles, entre otros, tendrá que seguir esperando

Si había poca leña, Luis de la Fuente ha echado un saco entero más. Para acabar quizás con el debate y dejar claro que su equipo técnico no sólo está pendiente de los que ocurre en la liga española, sino en el resto de países.

Con la convocatoria de Josep Martínez Riera en su nueva lista para afrontar los próximos compromisos de España ha dado, sin duda, un golpe en la mesa. En primer lugar, ha dejado claro que Unai Simón y David Raya siguen siendo intocables para él, al tiempo que ha dejado ver que la plaza del tercer portero siempre estará abierta para aquellos que destaquen durante la temporada.

Y si en el pasado Mundial decidió darle la oportunidad a Joan García por sus enormes actuaciones en el Barça de Hansi Flick, ahora ha decidido que este portero valenciano, formado también en La Masía, sea una de las cuatro novedades que presenta la expedición que se medirá a Inglaterra, Croacia y Chequia en las próximas semanas.

¿Quién es Josep Martínez Riera?

Este cancerbero, natural de Alzira, nació hace 28 años y mide 1,91 metros. Ha pasado ya por Alemania, si bien tocó la elite en el Genova italiano para, terminar dando, posteriormente, su gran salto en el Calcio con su fichaje por el Inter de Milán, donde se ha convertido en el portero titular.

Su padre también se puso los guantes en el fútbol amateur y de ahí su pasión por defender los palos. En su localidad natal pasó por la cantera de la UD Alzira hasta que, con 17 años, el Barcelona se fijó en él.

En las categorías inferiores azulgranas permaneció dos temporadas, donde perfeccionaría el juego con los pies y la salida de balón, algo indispensable para formar parte de esta selección española.

En 2017 se marchó a Las Palmas, donde empezó realmente a construir su carrera profesional. Primero jugó con Las Palmas Atlético y después dio el salto al primer equipo, estrenándose en Segunda División en la temporada 2018-19 y terminó haciéndose con la titularidad de la meta amarilla.

De España a Alemania para terminar en Italia

De Las Palmas puso rumbo a Alemania para jugar en las filas del RB Leipzig, que lo fichó en 2020. Dos temporadas donde estuvo más tiempo sentado en el banquillo que en el campo. Sólo cuatro apariciones esporádicas y poco más. Eso sí, participó en una de las victorias que el equipo bávaro consiguió en la Champions League, frente al Brujas (0-5).

Ya en 2022 hizo las maletas otra vez, pero ahora dirección Italia. Se comprometió con el Génova, cuando el club italiano militaba en Serie B y lo hizo en calidad de cedido. Dio un salto atrás en su carrera pero fue para coger impulso, porque se ganó el puesto de titular a pulso y terminó consiguiendo el ascenso a Serie A, convirtiéndose en figura clave del salto de categoría del equipo genovés.

Su primera temporada en Serie A fue la auténtica carta de presentación de Josep Martínez en el fútbol de elite. Disputó 36 partidos de Serie A y dejó ocho porterías a cero, convirtiéndose en uno de los jugadores destacados del Genova, que acabó undécimo con 49 puntos. Su rendimiento llamó la atención del Inter, que decidió apostar por él en el verano de 2024.

Algo más de 13 millones de euros pagaron por su fichaje y, tras dos temporadas a la sombra de Sommer, se ha convertido en piedra angular del Inter de Milán en la actualidad.

¿Cuáles son sus características como porteros?

Además de dominar el juego aéreo fruto de su envergadura, Josep Martínez es un portero ágil y con buenos reflejos. Pepe Mel, en su día y tras dirigirle en Las Palmas, le definió como intuitivo, ágil y bueno en el uno contra uno. El propio Inter destacó su capacidad técnica, su valentía cuando tiene que abandonar el área y su habilidad con los pies cuando le presentó ante los suyos.

Ya se ha estrenado con España

Ya sabe lo que es jugar con España. Fue internacional sub-21 y posteriormente debutó con la absoluta el 8 de junio de 2021 ante Lituania, entrando en la segunda parte de aquel amistoso que España ganó 4-0. Por tanto, la convocatoria actual supone su regreso a la Absoluta después de más de cinco años, pero en un escenario completamente diferente.