La ATP le confirma a Carlos Alcaraz que deberá alargar su temporada una semana más

El tenista murciano, pese a no tener asegurada su presencia entre los 8 primeros, es el cuarto clasificado para las ATP Finals de Turín

Palo y zanahoria. Eso es lo que ha recibido Carlos Alcaraz en las últimas horas. Una dura crítica a raíz de su anuncio de que el próximo año se tomaría algún descanso más prolongado de lo normal. Y la noticia de que un año más peleará en las ATP Finals. Y ya van cinco años consecutivos que se clasifica para el torneo de maestros.

Era una obviedad y sólo faltaba la confirmación oficial. La derrota en cuartos de final del US Open 2026 hizo que su verdugo le superara en el ránking de la Race a Turín, donde ahora es cuarto. Con 4.050 puntos, con 500 de ventaja sobre el quinto, Flavio Cobolli, y con casi 1.500 de ventaja sobre Rafa Jódar, que ahora mismo es el noveno clasificado.

Son unos números que le harían alcanzable por parte del madrileño con los dos Master 1.000 que quedan por jugarse y los torneos ATP 500 que también se suman en este tramo final de la temporada.

Sin embargo, hay un dato que apenas se tiene en cuenta por obvio, pero que este año, con el tiempo de parón que ha tenido Carlos Alcaraz sí que se ha tenido que tener en consideración.

Una norma de la ATP que casi nunca se tiene en cuenta

Se supone que a las ATP Finals van los ocho mejores. Sin embargo, en realidad, se clasifican los siete mejores, pues la octava plaza está reservada a uno de los cuatro campeones de ese año en los torneos del Grand Slam, siempre que no esté entre esos 8 mejores y que sí esté en el Top-20.

Los resultados del US Open aseguran la presencia de Carlos Alcaraz de forma matemática en ese Top-20 a final de año, por lo que su presencia en Turín está asegurada. La propia ATP confirmaba la norma.

"Si hay un vigente campeón de Grand Slam situado entre el Nº 8 y el Nº 20 de la Carrera, accederá en octava posición. Si hay dos vigentes campeones de Grand Slam situados entre el Nº 8 y el Nº 20 en la Carrera, el jugador con mejor ranking de esos dos se convertirá en el octavo y último clasificado, quedando el campeón de Grand Slam de menor ranking con estatus de suplente. Si no hay vigentes campeones de Grand Slam situados entre el Nº 8 y el Nº 20, entonces el Nº 8 de la Carrera obtendrá la octava y última plaza", publica.

Habitualmente, el campeón de un Grand Slam está entre esos 8 primeros, de ahí que se hable poco de esa norma que, posiblemente, tampoco haya que aplicar este año. Aunque le ha valido a Alcaraz para que ya confirmen su presencia entre los 8 de Turín, ya que Sinner y Zverev tienen plaza segura entre los siete primeros.

Mouratoglou advierte a Carlos Alcaraz

Alcaraz retornará en unos días en la Laver Cup, una competición de 'exhibición' que una al Six Kings Slam y que le ha valido las críticas después de que hace unos días anunciara que se iba a tomar unos descansos más largos el próximo año porque el calendario estaba muy cargado.

El siempre controvertido entrenador Patrick Mouratoglou, uno de los que más ha confiado en él en todo el proceso de recuperación, no ha aludido a esos partidos fuera del circuito para criticar los descansos previstos, pero sí que le ha dado un palo al tenista murciano por habérselos planteado a una altura de su carrera en la que tiene que exprimir todo el tenis que pueda.

"Carlos dijo que hay demasiados torneos y que quiere centrarse en los más importantes. Tiene 22 años. Cuando tienes 22 años, juegas. Hay momentos en que no le apetece, lo entiendo, y es importante que lo afronte, porque Carlos es Carlos cuando está inspirado. Inspirado, probablemente sea el mejor jugador del mundo. Y esa ilusión debe mantenerse viva durante toda la temporada. Pero también necesita partidos. Para seguir desarrollando su tenis y llegar físicamente preparado a un Grand Slam, algo que no pudo hacer aquí. Los suficientes para estar listo, no tantos como para llegar sin energía. Ese equilibrio es delicado, y es su responsabilidad encontrarlo", señaló el referencia a lo corto de preparación con la que llegó al US Open.

En este sentido, el que fuera entrenador de Serena Williams señala que Carlos Alcaraz hizo un US Open 2026 por encima, incluso, de sus posibilidades. “Nadie puede culparlo por lo del US Open: estaba lesionado. Lo que venga después es una decisión que debe tomar. No sé qué tan motivado esté para ir a Asia, pero creo que necesita partidos. Después de este US Open es importante que siga jugando. No digo que deba jugar todas las semanas, pero al menos los grandes torneos. Me gustaría verlo jugar al menos dos torneos en Asia y dos en pista cubierta antes de que termine la temporada, y debería aspirar a ganarlos. Hay un título que nunca ha ganado: las Finales ATP. Después de tantos meses de ausencia, esa es precisamente la ambición que quiero ver", señala el francés.