Zverev gana y Shelton lo critica: "Me parece una regla absurda"

Zverev está de dulce, pero su saque ya empieza a desesperar a sus rivales. Shelton critica la norma de los 25'' tras caer derrotado en la final del US Open por el número 1 del mundo

Zvrev ganó el pasado domingo su segundo Grand Slam en el US Open, tras derrotar al estadounidense Ben Shelton por tres sets a uno. El jugador alemán está ahora de dulce tras conseguir su segundo grande del año; ahora juega más suelto y con menos presión. Sin embargo, Shelton ha criticado su forma de sacar y lo insólito que es ver algo así en una pista de tenis. Zverev juega más suelto, pero su forma de jugar puede llegar a desquiciar a alguno de sus rivales.

Alexander Zverev fue muy superior en la pista al joven Ben Shelton, que estaba ante su primera oportunidad de ganar un Grand Slam, encima ante los aficionados de su país, en su casa. Pero la experiencia de codearse curso tras curso con los mejores del mundo hizo que Zverev demostrara más personalidad y tablas sobre la Arthur Ashe. El número 1 del ranking ATP demostró su superioridad ante un joven Shelton que buscaba replicar la hazaña de su compatriota Roddick en el año 2003.

La pillería de Alexander Zverev

Sin embargo, fruto de la calidad y algún que otro vacío legal en la normativa del tenis, Zverev jugó muy bien sus cartas. Sobre todo en los segundos saques, al igual que hace el serbio Novak Djokovic. En el tenis, según la normativa, se conceden 25 segundos tras el punto anterior para realizar el primer servicio, aunque para realizar el segundo tras errar el primer servicio, no hay límite de tiempo para proceder con el último intento.

A eso se agarraba Zverev, al igual que lo suele hacer Djokovic: alargan su segundo servicio. La jueza de silla, Marijana Veljovic, llevó muy bien la presión del ambiente de una final de Grand Slam. De hecho, le dio un warning al jugador germano por sobrepasar los 25’’ del primer servicio y también un toque de atención a Shelton tras no estar preparado para restar en una de las ocasiones. El joven estadounidense le contestó lo siguiente: “Estaré listo para restar siempre que Zverev proceda realmente al saque”.

Shelton no daba crédito a la forma que tenía de actuar el germano en momentos de tensión como los de una gran final de ese calibre. Zverev jugaba sus cartas demorando el segundo servicio para desconcentrar a Shelton. "Zverev bota entre 25 y 30 veces la pelota; no quería estar parado mientras tanto, quería tener el cuerpo relajado y no esperar en cuclillas y concentrado tanto tiempo para nada", respondió Shelton respecto al toque de atención que le dio Veljovic.

La crítica a la norma

Shelton conoce muy bien a Zverev; de hecho, sus familias y entrenadores tienen una gran relación, de ahí que sus palabras no fueran tanto una crítica a la lícita forma de jugar, de competir de Alexander Zverev, sino más bien una crítica a lo que él piensa, que es una absurda norma en el mundo del tenis. "No hay ningún deportista en el mundo al que veas en acción y se quede quieto en posición de espera durante 30", comentó el tenista estadounidense.

Y es que realmente esta norma no está exenta de polémica cuando algunos tenistas la exprimen al máximo. El ruso Karen Khachanov ya se quejó también precisamente en su partido de semifinales ante Alexander Zverev. En esta regla de los 25’', también reside la duda de cuándo hay que empezar la cuenta atrás. Suele activarse de forma automática sin implicar al juez de silla.